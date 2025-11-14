以為遭熊襲！他獨自露營「竟淪殘屍」　真相大逆轉

▲美國一名男子陳屍露營地，一度被誤判遭遇熊襲。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美國35歲男子達斯汀（Dustin Kjersem）獨自前往蒙大拿州露營，2天後卻被發現陳屍帳篷內，而且遺體嚴重殘缺毀損，一度被當局研判遭遇「熊襲」身亡。未料深入調查之後，案情出現大逆轉，成功揭發一起謀殺案。

CBS、《紐約郵報》報導，2024年10月10日，達斯汀在大天空（Big Sky）地區附近的偏遠營地，偶遇另一名露營客達倫（Daren Christopher Abbey），熱情邀請對方共享啤酒，卻遭這名陌生男子以木塊、螺絲起子及斧頭攻擊致死。

2天後，達斯汀女友依約前往營地會合，卻發現男友已經喪命，身上布滿「多處砍傷」且殘缺不全，立即報警並通報疑似熊襲。

▲達倫殘殺陌生露營客，手段凶殘。（圖／翻攝蒙大拿州懲教署）



不過，野生動物管理人員稍後指出，該地區並未發現熊的蹤跡。警方蒐證時也在啤酒罐上採集到指紋，最終透過DNA比對，終於成功抓到真凶。

後續調查顯示，凶嫌達倫早就做好露營計畫，抵達現場才發現已被死者搶先占位、搭好帳篷。他殘忍殺害達斯汀之後，還多次返回清理現場，包括取走斧頭、霰彈槍、左輪手槍等物品。

42歲的達倫一度主張正當防衛，宣稱被死者持槍威脅，但此說法未被陪審團採信。他本周被判故意殺人及湮滅證據等多項罪名成立，預計12月30日宣判量刑結果，最高可能面臨終身監禁。