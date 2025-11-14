不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯　師長急衝化解

記者唐詠絮／彰化報導

南彰化某高工校門口昨(13日)上午發生學生衝突事件！有3名學生在上學時間，突然在校門前馬路邊互相拉扯，引來不少同學圍觀。幸好老師們正好在門口指揮交通，立刻衝上前拉開即時阻止。但過程被路過民眾拍下po網，引發熱議。警方已主動介入調持，疑因網路留言引起，校方緊急啟動輔導機制，避免類似狀況再度發生。

▲南彰化某高工爆發拉扯衝突，警方已主動介入調查。（圖／民眾提供）

事情發生在昨天早上8點07分，正值學生上學高峰時段。幾名學生在校門外馬路上突然發生拉扯，周圍聚集不少圍觀同學，氣氛一度緊張。幸好學務主任與幾位老師當時正在校門口執行交通導護，一看到狀況，立刻上前分開雙方，並將相關學生帶離現場。由於處理迅速，學生僅手部有紅腫及擦傷，衝突未進一步升級為打群架，也未影響其他學生上課安全。

由於拉扯過程被路過民眾拍下影片上傳網路，在社群平台瘋傳，引發地方關注。警方得知後主動啟動調查，目前已確認有3名學生涉案，初步了解疑似因之前在網路上的留言引發不滿，雙方互看不順眼才在校門口爆發衝突。詳細事發原因及責任歸屬，仍由警方進一步釐清中。

校方表示，為避免學生情緒受影響及類似事件重演，將立即為全校學生安排心理輔導與法治教育，加強宣導網路使用規範及衝突處理方式。同時也呼籲學生，遇到問題應尋求師長協助，而非以暴力解決，共同維護校園安全。

