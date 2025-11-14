不只水鹿、流浪狗！彰化139線驚見20隻羊「快樂奔跑」　駕駛嚇壞

▲彰化139縣道羊群過馬路。（圖／陳先生提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

開車上路，竟然得閃避羊群？彰化縣著名的139縣道（大彰路）再傳動物驚魂記！過去幾年，該路段因流浪狗出沒頻繁，已發生多起碰撞事故，沒想到昨(13)日上午，有民眾開車行經該路段時，眼前突然衝出約20隻羊，在車道上肆意奔跑，場面險象環生。嚇出一身冷汗的駕駛氣得大罵：「萬一撞上了，發生傷亡，到底該由誰來負責？」

這起事件發生在139線7.5公里處，彰化市往芬園鄉的方向。一位當時騎車經過的陳先生餘悸猶存地說，羊群是突然從路旁竄出來的，他嚇得趕緊緊急煞車，後方車輛也連帶受到影響，一時間喇叭聲、煞車聲四起，場面相當混亂。由於現場完全沒看到飼主的身影，民眾根據羊群的數量判斷，這絕對是人為飼養的羊隻，並非野生動物。他不禁質疑，怎麼會有人放任這麼一大群羊在車水馬龍的馬路上亂跑，實在太不負責任。

▲彰化139縣道羊群驚險快步跑過馬路。

陳先生進一步指出，139線以及東外環道一帶，近年來已經有不少水鹿出沒，並且因此發生了好幾起車輛與水鹿的碰撞意外，常常導致水鹿非死即傷，用路人也可能因此車輛受損或受傷。沒想到現在連羊群都跑上馬路，他研判這些羊可能是為了到對面的草地吃草，才會橫越馬路。但最讓人無法接受的是，整個過程中完全沒有人看管，「這真的太離譜了！」萬一真的發生追撞事故，後果不堪設想，飼主絕對難辭其咎。

▲139縣道有羊群在草地覓食。

對於這起馬路羊群事件，彰化警分局也提出說明。警方表示，處理這類狀況會先釐清是否有飼主在場。如果羊群是由飼主在後方驅趕，則不構成處罰條件。但反之，若是飼主放任不管，讓羊群自己在道路上随意行走、奔跑，影響交通，警方就能依據《道路交通管理處罰條例》第84條規定，對飼主開罰新台幣300元以上、600元以下的罰鍰。