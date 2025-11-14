入冬最冷！下波變天暴跌10℃　挑戰冷氣團「全台有感」

▲下波冷空氣挑戰大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，東北季風今天（14日）減弱，短暫空檔之後，下周有一波較強冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團，全台將有感降溫，最低北部可能下探12度，氣溫從26度一路跌到1字頭。專家指出，下一波降溫預估是「入冬以來最冷」，各地都可以來到1字頭。

氣象署預報，今天持續受東北季風影響，僅迎風面基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，周末一段空檔後，17日（下周一）有較強東北季風南下，18日（下周二）起轉乾、冷空氣影響最明顯，尤其19日（下周三）清晨輻射冷卻效應，中部以北、宜花低溫僅14至15度，南部及台東15至16度，等級接近大陸冷氣團，局部北部近山區則可能下探12度，全台有感降溫。

前氣象局長鄭明典也引述全球模式高度場溫度場天氣圖分析，預估17日晚間會有一股冷空氣接近台灣，且「這支槽線夠深！」槽線代表下方冷空氣的位置，而槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間，這樣的槽線值得注意。氣象署預估這波冷空氣可以讓全台低溫都降到20度以下，「應該是很有感！」

天氣風險公司分析，17日北方槽線加深並南下，帶動地面東北季風增強，北部、東部再轉陰陣雨天氣，氣溫下降，入夜後東北季風再增強，迎風面北部、東北部降雨較明顯，日雨量可達大雨等級，且氣溫會下降至20度以下，配合降雨，氣溫可降至16度左右，體感上偏冷。

天氣風險公司進一步說明，17日晚間至18日預估是入冬以來最冷的天氣，北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度，18日夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。

