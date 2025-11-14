陸饒舌歌手「孩子王」根本沒死！趁假死「做完新專輯」才闢謠

▲「孩子王」文博上月傳出在車禍中身亡。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸饒舌歌手「孩子王」Jake（本名文博）上月傳出在美國一場嚴重車禍中身亡，他的母親也在朋友圈發出訃告證實兒子死訊，令許多粉絲大感震驚。不料，孩子王的粉絲群14日突然發表一篇長文，聲稱自己根本沒死，只是車禍後手機沒了，無法聯絡任何人，看見死訊時已發酵完，乾脆就利用「假死」的安靜期把專輯做完了。

文博在文中提到，車禍之後，他的手機就不見了，不清楚是損毀還是被丟掉，這導致他到醫院之後，沒辦法聯絡任何人，沒手機、沒手機卡，電話也打不到中國，只能乾等。

文博說，他出院之後去找媽媽以前在洛杉磯的朋友，對方幫忙她買了新手機，登入社交媒體之後，才發現自己被造謠車禍死亡，「那些營銷號可以拿出任何訊息就當事實發出，第一，我不是28歲，也不是湖南人，也沒有車禍去世。」

▼文博母親的訃告截圖在網路上流傳。（圖／翻攝微博）



文博指出，那時候事情已經發酵完了，所以他只跟身邊親近的朋友說真實情況，沒有第一時間出來闢謠的原因有四個，一是需要時間收集網絡造謠者P圖的證據；二是不願消費所謂的「死人流量」；三是車禍受傷需要靜養；最後，是想利用這段「安靜的時間」把新專輯做完。

文博也宣告轉型，他說，自己不可能一輩子都做「孩子王」，也不可能一輩子有無限的精力陪大家瘋，「雖然我當不下去孩子王了，但是我堅信，一定會有下個孩子王出現，帶新的一批孩子們玩耍和推動這個文化。」

文博並在最後強調，「孩子王可能已經不在了，但是KID is back。」

至於母親在朋友圈所發出的訃告，文博文中卻完全沒有提及，這也令他遭到許多網友質疑，認為整起事件都是炒作，「我的老天哪！活到這麼久第一次看到這樣離譜的事情，這種事也能拿來炒？」「我的天這麼戲劇啊，一個月前發了訃告居然人根本沒事，不過萬幸的也是人，好好活著比什麼都重要。」「這樣還回歸呢？封啦封啦，別給一點流量。」「小紅書早就說他假死為專輯造勢了，因為假死在國內犯法國外不犯法。」

▼文博發文闢謠，也宣告轉型。（圖／翻攝微博）

