生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

▲23歲騎士與賓士發生碰撞受困車底，獲救時已全身發黑，送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市桃一街與春日路口10日下午發生一起死亡車禍！一名騎士直行時遭左轉賓士撞上受困車底，警消獲報趕抵現場，發現騎士已無呼吸心跳，趕緊將人送醫搶救，但仍因傷勢過重不治。桃園市議員黃婉如跑行程時目擊車禍現場，表示騎士獲救時已全身發黑，另外，事故當天為騎士生日，黃感嘆「生日變忌日」。

警消10日下午3時58分接獲通報，桃園區春日路發生車禍，隨即派遣人力12名、消防車3輛、救護車2輛趕赴現場救援，抵達後發現，23歲戴姓男騎士困在車底，已失去生命跡象，隨即進行CPR搶救，並送往醫院搶救。

國民黨桃園市議員黃婉如則是發文透露，跑行程時遇到該起車禍，直言「很可怕」，騎士「整個人壓在一輛賓士的車子底下」，路人、附近住戶見狀都上前搶救，希望能將傷者從車底拉出來，最後警趕抵現場後，出動推高機將車輛抬起，才順利將騎士救出，但騎士「整個人全身發黑」。

黃婉如透露，騎士經搶救過後「已經隨著佛祖去修行了」，而騎士剛剛才考取室內設計的乙級證照，且事發當天為騎士的生日，「生日也是他的忌日」，令她感嘆萬分，「真的不知道該怎麼說才好」。