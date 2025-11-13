　
社會 社會焦點 保障人權

曳引車開快速道路2輪胎「高速彈跳翻滾」　2車閃不過撞成一團

▲太離譜！曳引車開快速道路輪胎噴飛　2車撞一團險釀大禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲一輛曳引車今天上午行駛快速道路輪胎噴飛，2車撞一團險釀大禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市台74線快速道路今（12）日上午上演驚魂一幕！一輛行駛中的營業用曳引車，右後方的兩顆巨大輪胎竟在高速行駛中「離家出走」，脫離車身在車道上高速滾動，像保齡球般撞向後方車流，導致兩輛自小客閃避不及發生追撞，所幸整起事件僅造成車輛毀損，無人受傷。

警方調查指出，這起事故發生在今日上午11時05分許，地點位於台74線往草屯方向29.7公里處。當時，一名30歲林姓男子駕駛營業用曳引車，行駛於中線車道。不料，車輛右後輪的輪軸螺絲疑似因金屬疲勞或未鎖緊而應聲斷裂，導致右後方的兩顆輪胎瞬間脫落，在路面上彈跳翻滾。

▲太離譜！曳引車開快速道路輪胎噴飛　2車撞一團險釀大禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲兩部閃避不及的自小客車發生追撞事故，所幸整起事件僅造成車輛毀損，無人受傷。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

後方兩部自小客車的駕駛見狀大驚，雖緊急煞車並試圖閃避，但因距離過近，仍閃避不及發生碰撞。警方獲報後迅速趕抵現場處理，進行交通疏導，並對林姓駕駛實施酒測，其酒測值為0，初步排除酒駕肇事。

警方初步判斷，事故主因為曳引車的機件故障。警方也藉此呼籲，所有駕駛人上路前務必落實車況檢查，多花幾分鐘確保車輛安全。

▲太離譜！曳引車開快速道路輪胎噴飛　2車撞一團險釀大禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

快訊／台中90歲嬤吃稀飯噎到　倒床上當場身亡
蘋果賣一塊布「要7790元」！　網狂吐槽：擦盤子用的
男友每30分鐘就想大便「曝偷情真相」！　袁艾菲：以為他腸躁
韓媒也傻眼！　狠批樂天桃猿「荒唐的吝嗇球團」
快訊／13:29規模4.2地震　6縣市有感
快訊／新北某國小意外　7歲童手指被夾斷
曾紅遍全台！「滿堂紅」涉詐騙洗錢　跌落神壇關鍵曝
快訊／雨區擴大　4縣市豪大雨特報
堰塞湖溢流19死5失蹤　徐榛蔚首度道歉：責無旁貸

