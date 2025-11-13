　
國際

槍案第7次公審！安倍昭惠書信曝光　深情告白「只盼丈夫能活著」

安倍昭惠形容丈夫是一位溫柔、真誠、從不擺架子的人。（翻攝自安倍昭惠Ｘ）

▲安倍昭惠形容丈夫是一位溫柔、真誠、從不擺架子的人。（翻攝自安倍昭惠Ｘ）

圖文／鏡週刊

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案於今（13日）在奈良地方法院進行第7次公審，檢方在庭上宣讀了昭惠夫人於2023年撰寫的上申書。文字中貫穿著她對丈夫深厚的感情與仍未癒合的傷痛，令在場聽者無不感受到兩人之間長年的陪伴與牽絆。而辯方則提出被告過去致母親訊息的內容，山上被告的母親稍後也將以證人身分出庭。

安倍昭惠回憶，事件發生那天早晨如往常一般，她與丈夫、婆婆三人一起吃早餐。安倍在上午8點精神很好地出門，她也像往日一樣送上「一路順風」。這樣平凡的一幕，成為夫妻之間最後的日常風景。當她接獲辦公室通知「丈夫遭槍擊」時，震驚之大讓她無法理解眼前的一切。

匆忙搭上新幹線的路途中，安倍昭惠收到來自世界各地的祈福訊息，從字裡行間察覺丈夫情況不妙。抵達奈良的過程漫長煎熬，直到醫師親自說明病情，她才明白丈夫已經回天乏術。

在病床前，安倍的表情安詳得像在微笑。昭惠握住他的手，輕喚「晉醬」，感覺到丈夫似乎微微回握。那一刻，她相信丈夫是在等她，也因為醫療人員的努力，讓她趕得上最後一面。雖然醫療人員拚命搶救，實施心肺復甦術，當她說出「已經可以了」時，安倍在下午5點3分咽下最後一口氣。巨大的失落讓她無法立刻感受到悲傷，悲痛像被封住一般，連眼淚都流不出來。

安倍昭惠形容丈夫是一位溫柔、真誠、從不擺架子的人，對任何人都一視同仁。他勤奮而嚴謹，遇到海外演說時會一遍遍聆聽錄音、反覆練習。除了身為政治人物的身分，他也是一位非常孝順的兒子，會帶著高齡的母親散步、兜風，盡可能留下更多回憶。

對她而言，安倍不僅是丈夫，也是朋友與夥伴，是她人生中無可取代的存在。丈夫因病辭任首相後，他們終於能有更多相伴的時間，與家中飼養的狗狗散步、閒聊的日常，讓她以為能一直延續下去。然而這些平靜的幸福卻因一場暴行而突然中斷。

她在上申書裡提到，安倍在67歲離世，與其父親同年，事件發生的日期也與他宣布參選的日子相同。過去他歷經疾病多次轉危為安，這一次卻在全球的祈禱聲中仍無法挽回，讓她不禁感到這一切像是命運。

即便安倍昭惠努力整理情緒，並肩負起丈夫留下的遺志「日本啊，要在世界中央盛放光芒」，但只要回想起那天，眼淚仍會止不住。1週年忌日上，看見與丈夫親近的親友時，她總會想：「為什麼他不在這裡？」這份失去伴侶的痛楚依舊難以消化。

安倍昭惠最後寫道，她只是希望丈夫能活著，能長壽，這是身為妻子最真摯、最單純的心願。

辯護方則在法庭上朗讀了山上被告疑似傳給母親的訊息內容。訊息中，被告對母親的態度極為強烈，例如：「你還擺出一副正常父母的臉」「乾脆把你殺了拿保險金算了」「我要讓你墮落後悔」等語句。

嫌犯母親對舊統一教會的大額奉獻，被認為是導致本案的重要因素之一，也成為審理焦點。依照審理程序，山上被告的母親即將在稍後作為證人出庭，預料將針對家庭狀況及舊統一教會的問題做出說明。


相伴19年好想嫁給你！英國胃癌新娘說完「我願意」　婚禮當晚長眠愛人懷中
櫻花妹披婚紗嫁給AI　「他主動向我求婚」老公度蜜月甜喊：最美是你
黃明志短暫獲釋至26日「父親看新聞才知」　警方：他上午要求到醫院體檢

槍案第7次公審！安倍昭惠書信曝光　深情告白「只盼丈夫能活著」

北極熊「截斷逃生路」發動攻擊！　男遭2頭熊夾擊亡

高市早苗自爆「每天只睡2至4小時」！　嘆：對皮膚很不好

快訊／日本流感大爆發！東京發布「流行警報」　比去年還早6周

罕見「雙頭壁虎」照片曝光！她嚇壞PO網　網友解答成因

兩黨皆輸！美國政府關門43天史上最長　經濟損失110億美元

「帥照遭盜用15年」害上百女被詐騙　健身教練崩潰：報案也沒用

泰國「愛滋淫魔」性侵7幼女！最小僅4歲　女童下體流分泌物

日本警方獲准用步槍殺熊　熊害13死居民恐懼：熊越來越不怕人

「徒手摔熊」繼續熬湯！日拉麵店員工背景曝光　老闆親揭：是傳說

快訊／新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒濃煙沖天

通報太子集團涉洗錢52次被疑機制失靈　調查局：已及時查扣資產

謝侑芯閨密無言「黃明志獲保釋不發一語」　IG發12字洩心情

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

F.F.O曝夢想職業！　他竟想當「加班吃泡麵的上班族」

林書緯成「台灣本土」國手出征世界盃資格賽　國家隊背號曝光

2檔記憶體股遭處置　創見、華東關到11／27

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」

不倒翁健走杖助攻　台大雲林分院病友會走出希望步伐

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

安倍晉三安倍昭惠槍擊日韓要聞鏡週刊

