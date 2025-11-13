槍案第7次公審！安倍昭惠書信曝光　深情告白「只盼丈夫能活著」

▲安倍昭惠形容丈夫是一位溫柔、真誠、從不擺架子的人。（翻攝自安倍昭惠Ｘ）

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案於今（13日）在奈良地方法院進行第7次公審，檢方在庭上宣讀了昭惠夫人於2023年撰寫的上申書。文字中貫穿著她對丈夫深厚的感情與仍未癒合的傷痛，令在場聽者無不感受到兩人之間長年的陪伴與牽絆。而辯方則提出被告過去致母親訊息的內容，山上被告的母親稍後也將以證人身分出庭。

安倍昭惠回憶，事件發生那天早晨如往常一般，她與丈夫、婆婆三人一起吃早餐。安倍在上午8點精神很好地出門，她也像往日一樣送上「一路順風」。這樣平凡的一幕，成為夫妻之間最後的日常風景。當她接獲辦公室通知「丈夫遭槍擊」時，震驚之大讓她無法理解眼前的一切。

匆忙搭上新幹線的路途中，安倍昭惠收到來自世界各地的祈福訊息，從字裡行間察覺丈夫情況不妙。抵達奈良的過程漫長煎熬，直到醫師親自說明病情，她才明白丈夫已經回天乏術。

在病床前，安倍的表情安詳得像在微笑。昭惠握住他的手，輕喚「晉醬」，感覺到丈夫似乎微微回握。那一刻，她相信丈夫是在等她，也因為醫療人員的努力，讓她趕得上最後一面。雖然醫療人員拚命搶救，實施心肺復甦術，當她說出「已經可以了」時，安倍在下午5點3分咽下最後一口氣。巨大的失落讓她無法立刻感受到悲傷，悲痛像被封住一般，連眼淚都流不出來。

安倍昭惠形容丈夫是一位溫柔、真誠、從不擺架子的人，對任何人都一視同仁。他勤奮而嚴謹，遇到海外演說時會一遍遍聆聽錄音、反覆練習。除了身為政治人物的身分，他也是一位非常孝順的兒子，會帶著高齡的母親散步、兜風，盡可能留下更多回憶。

對她而言，安倍不僅是丈夫，也是朋友與夥伴，是她人生中無可取代的存在。丈夫因病辭任首相後，他們終於能有更多相伴的時間，與家中飼養的狗狗散步、閒聊的日常，讓她以為能一直延續下去。然而這些平靜的幸福卻因一場暴行而突然中斷。

她在上申書裡提到，安倍在67歲離世，與其父親同年，事件發生的日期也與他宣布參選的日子相同。過去他歷經疾病多次轉危為安，這一次卻在全球的祈禱聲中仍無法挽回，讓她不禁感到這一切像是命運。

即便安倍昭惠努力整理情緒，並肩負起丈夫留下的遺志「日本啊，要在世界中央盛放光芒」，但只要回想起那天，眼淚仍會止不住。1週年忌日上，看見與丈夫親近的親友時，她總會想：「為什麼他不在這裡？」這份失去伴侶的痛楚依舊難以消化。

安倍昭惠最後寫道，她只是希望丈夫能活著，能長壽，這是身為妻子最真摯、最單純的心願。

辯護方則在法庭上朗讀了山上被告疑似傳給母親的訊息內容。訊息中，被告對母親的態度極為強烈，例如：「你還擺出一副正常父母的臉」「乾脆把你殺了拿保險金算了」「我要讓你墮落後悔」等語句。

嫌犯母親對舊統一教會的大額奉獻，被認為是導致本案的重要因素之一，也成為審理焦點。依照審理程序，山上被告的母親即將在稍後作為證人出庭，預料將針對家庭狀況及舊統一教會的問題做出說明。



