日本熊襲！傳多隻寵物受害　可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

近日，日本熊襲事件頻傳，今年至今已造成至少13人死亡、逾百人受傷。然而日媒指出，除了人遭到攻擊以外，人們飼養的寵物也遭到熊襲殺。位於日本東北部的秋田、福島縣也紛紛傳出寵物犬遭熊攻擊的消息。

據《集英社Online》報導，今年10月30日上午約6點30分時，一名住在秋田縣大館市北部的60歲男子，在自家院子裡發現了飼養了17年的愛犬，被熊啃咬得面目全非的屍體，讓他心痛之餘又忍不住思考：「這種事從來沒發生過。下一個受害的會不會就是我呢？」

這名飼主表示，他在自家的農具棚裡搭了個狗窩，供這隻名叫「阿大」（ダイくん）的柴犬居住。由於阿大半夜會出去上廁所，所以他們並不會特地把農具棚的門鎖上。在30日當天一早，他打算跟往常帶著阿大出門散步，卻發現阿大倒臥在棚外的農地上、一動不動。當他把阿大身上的落葉撥開，發現牠的腹部凹陷，內臟全被吃光了。

這名飼主注意到，阿大項圈上的牽引繩被拉得很長，狗窩附近的地面上則有血跡。而阿大躺著的農地上還有腳印以及糞便，終於意識到「一定是熊幹的！」飼主高齡的母親則表示，半夜2點左右有聽到一聲疑似動物的尖叫，但她並沒有想過是阿大發出的慘叫聲。

這名飼主立刻通報大館市警察署，很快有多名警察與市政府官員趕到，又有多位獵人在他的住宅附近布置陷阱。之後，市府官員多次造訪飼主的家，警察人員也向附近的居民宣導要注意熊出沒的消息。飼主回憶，那天忙得不可開交，直到深夜他一個人精疲力盡地坐在家裡，終於意識到「阿大已經離開我了」，淚水才奪眶而出。他憤怒表示，「就算是動物，我也無法原諒。把阿大還給我啊，我恨熊！」這名飼主還透露，如今他變得害怕出門，走到哪裡都會隨身帶著防熊的鈴鐺與鞭炮。

集英社指出，這名飼主是秋田縣第一名寵物遭到熊襲殺的受害者，之後在11月11日上午，秋田市一名70多歲婦人也通報表示，自己所飼養的4歲柴犬，被一隻身高約1.2公尺的熊叼走。

此外，一名住在福島縣喜多方市的男子也指出，自己在9月某日晚間聽到愛犬在屋外狂吠，打開窗戶後見到一隻身高約1.5公尺的黑熊正襲擊牠。他雖然在室內發出各種聲響試圖嚇阻對方，但黑熊隨即破壞了紗窗，又撕裂窗簾，嚇得他只好關上窗戶。等熊終於離去後，這名男子急忙外出查看，卻發現愛犬腹部受到重創，不久便失去生命。

