斗六民生南路人行道建設案　「擔心經濟下滑」數十店家抗議

▲張麗善縣長面對陳情民眾，強調會與斗六公所討論、尋求雙贏。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

斗六市民生南路數十名商家與住戶今（13）日前往雲林縣議會，手舉「顧商圈生存、保交通順暢」、「政策不要硬推動」等紅底白字布條，齊聲高喊口號，抗議斗六市公所執行民生南路人行道建置計畫，擔心車道變窄、停車不便，生意會一落千丈。

現場氣氛緊張又嘈雜，店家們聚在議會神情嚴肅，怒火中帶著無奈。有人拿著看板直言：「安全固然重要，但我們也要生存！」，他們擔心客人因停車不便而流失，讓原本就競爭激烈的商圈雪上加霜。

民生南路自救會代表蔡明錡指出，這條道路是斗六市中心的重要幹道，每日人車往來頻繁，設置人行道勢必造成交通壅塞，更會造成商圈衰退、經濟下滑，行人安全重要，自救會訴求先蓋停車場，解決停車場再把路霸問題處理。

雲林縣長張麗善親自到場接下自救會的陳情書，並表示，人行步道確實是重要的城市政策，但不能一體適用，要因地制宜、兼顧各方權益。她說，執行單位在斗六市公所，縣府會再與市公所討論，期望「不影響用路人、商家及居民的權益，創造雙贏」。

「還路於民才是公道！城市進步不是誰說了算」斗六市長林聖爵受訪表示，建置人行道是「還路於民」的必要行動，也是城市進步的象徵。他語氣堅定說：「我是斗六市長，不是民生南路市長！」此話引起現場一陣譁然。

林聖爵指出，民生南路已長期行人與車輛爭道，險象環生，市公所受到民代與市民雙重壓力仍選擇堅持，「因為這是對市民最好的建設，我有責任也有義務把它做好。」林聖爵也說明，公所在施工前會召開三次說明會，確保政策透明、程序公開，讓店家、市民都有發聲機會。

針對店家指控「縮減車道」，市公所強調這是誤解。依據內政部國土管理署的規劃，計畫採用「車道瘦身」設計，每側車道從3.7公尺縮為3.2公尺，僅減少0.5公尺寬度。「這樣做不會影響車流，反而能降低超速情形，提升交通安全，」市公所指出，經過重新規劃後，道路兩旁還可新增停車格，總數預計比現況更多。

市公所最後強調，本案自規劃以來就秉持「還路於民、保障安全、兼顧商業發展」的原則推動，且已召開第一次說明會，未來設計送審及施工前都會再辦兩次公開說明，持續與居民充分溝通。此外，公所也已向縣府爭取「柚子公園地下停車場」建設，第一場說明會已召開，未來將可有效緩解停車壓力，帶動整體交通及商圈發展。

▲斗六市長林聖爵指出，民生南路已長期行人與車輛爭道，險象環生。（圖／記者游瓊華翻攝）