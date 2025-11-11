高齡事故歸零！ 屏東警跨域合作推道安宣導　萬丹成果亮眼

▲屏縣警萬丹A1事故防制見效。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為強化高齡者交通安全意識，屏東縣警局推動「萬丹鄉A1類交通事故防制專案」，結合監理單位、「路老師」宣講團與地方社區據點，採互動體驗與情境教學深入宣導，讓安全觀念貼近生活。自計畫實施後，萬丹鄉A1類交通事故死亡人數自8人降為0，高齡者事故歸零，顯示跨域合作奏效，展現警察主動作為與有感防制決心。

根據統計，萬丹鄉於114年1月至5月期間共發生11件A1類交通事故，造成11人死亡，為屏東縣交通事故熱區，其中高齡者佔比偏高，且常伴隨嚴重死傷。面對此一現況，警察局於114年6月啟動「萬丹鄉A1類交通事故防制專案宣導執行計畫」，特別針對高齡者族群擬定對應策略，攜手交通部公路局高雄區監理所、屏東監理站、在地「路老師」宣講團及地方社區關懷據點等單位，共同舉辦多場實地宣導活動。

宣導內容聚焦高齡者常見高風險用路行為與事故樣態，並透過互動問答、情境模擬等體驗式教學方式，強化民眾對交通風險的理解與自我保護能力，讓交通安全觀念更貼近生活、深入人心。

在跨域合作與在地深耕努力下，成果亦顯著顯現。依據統計，計畫執行後的114年8月至10月間，萬丹鄉A1類交通事故死亡人數自8人降至0人，高齡者死亡亦由3人歸零；同期A2類事故數亦由280件降至247件，顯示事故防制與宣導策略發揮明顯成效，實踐以「教育前行、預防為先」的道安工作目標。

警察局長甘炎民表示，面對高齡化社會趨勢，提升長者交通風險意識與安全行為養成刻不容緩。警察局未來將持續主動結合監理機關、社福單位與在地社團，擴大深入社區的交通宣導行動，讓正確的交通觀念從家庭、社區向外延伸，建構更友善、更安全的用路環境。「我們期待透過一次次有溫度、有策略的宣導，讓每一位長者都能安心出門、平安回家，這是警察對社會的承諾，更是我們最堅定的信念。」