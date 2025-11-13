　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星平板Galaxy Tab A11+亮相　售價、上市時間曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

Galaxy Tab A9+因高CP值而深受市場青睞，連續兩年稱霸台灣Android平板銷售冠軍。三星今乘勝追擊，宣布引進承襲Tab A系列超值基因的新一代Galaxy Tab A11+，以沉浸大螢幕結合升級效能與AI智慧功能，預計11月下旬陸續上市，售價則從7,190元起。

▼Galaxy Tab A11+ 將於11月下旬陸續上市。（圖／三星提供）

▲▼ Galaxy Tab A11+ 。（圖／三星提供）

效能提升、容量加倍，各式回憶完美收藏
Galaxy Tab A11+搭載全新處理器，效能較上代提升18%，RAM記憶體提升至6GB起、ROM容量最高達256GB，能輕鬆處理複雜任務。全新DeX模式則是生產力好幫手，只需手指輕滑，即可快速進入電腦般的多工介面，隨心操作各項應用程式。面對難以割捨的滿滿照片海也無須擔心，儲存空間支援最高2TB microSD擴充，完整保存美好回憶。此外，內建7,040mAh大容量電池並支援25W快充，強力應援全天娛樂時光。

AI智慧加持，生活與學習更高效
AI科技已全面滲透生活中的各個角落，Galaxy Tab A11+支援Galaxy AI與Google Gemini AI，開啟更智慧的行動新日常。使用者可長按側鍵啟動Gemini AI，以語音指令詢問天氣、找食譜或規劃旅程，如同隨身助理。看到陌生事物時，透過「搜尋圈」，只需在螢幕上圈選圖片或文字，即可獲得所需資訊，還可翻譯外語文件。針對學習，Samsung Notes具備「數學計算助理」功能，可快速辨識並計算基本算式，親子共學更輕鬆。

娛樂神器！11吋大螢幕搭配立體音效 追劇看片更過癮
Galaxy Tab A11+配備11吋大螢幕，畫面寬廣細膩，無論追劇、看漫畫、視訊，都能享受沉浸視野。搭配四顆立體揚聲器與Dolby Atmos環繞音效，聲音細節飽滿、層次豐富，加乘劇院級視聽體驗，彷彿親臨現場般生動。支援90Hz更新率，畫面切換超流暢，暢滑社群、短影音好心情不間斷。

Galaxy Tab A11+ 預計11月下旬起陸續上市，提供新創灰、躍進銀兩種顏色，以及Wi-Fi與5G版本選擇。Tab A11+ Wi-Fi版6GB+128GB與8GB+256GB建議售價分別為NT$7,190與NT$8,990；5G版6GB+128GB建議售價為NT$9,490。

11/11 全台詐欺最新數據

三星睡眠呼吸中止檢測功能開放

三星睡眠呼吸中止檢測功能開放

三星電子宣布Samsung Health Monitor應用程式（註一）的睡眠呼吸中止檢測功能（註二）已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。用戶即可透過Galaxy Watch辨識潛在睡眠呼吸中止症風險，並結合三星多項睡眠監測功能，全方位守護健康生活。

三星S26 Ultra傳升級3倍長焦鏡頭

三星S26 Ultra傳升級3倍長焦鏡頭

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

睽違15年再度訪韓　黃仁勳抵仁川機場

睽違15年再度訪韓　黃仁勳抵仁川機場

三星智慧冰箱強推廣告惹民怨

三星智慧冰箱強推廣告惹民怨

三星

