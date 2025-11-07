　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星Galaxy S26 Ultra傳延續2億主鏡　長焦3倍升級、畫質更銳利

▲▼三星 Glaxay S25 Ultra。（圖／三星官網）

▲三星 Glaxay S25 Ultra。（圖／三星官網）

記者吳立言／綜合報導

三星下一代旗艦手機 Galaxy S26 Ultra 傳出將在影像系統上將迎來升級，主打更高解析度的 3 倍長焦鏡頭與全新感光元件，同時延續 2 億畫素主鏡頭配置，持續鞏固旗艦影像定位。

根據 X 知名爆料者 @chunvn8888 的消息，Galaxy S26 Ultra 將在影像與充電系統上迎來升級，其中 3 倍光學變焦鏡頭將改採全新感光元件，並支援最高 60W PPS 快充。據悉，整體相機配置大致延續前代 S25 Ultra，包括：

2 億畫素 HP2 主鏡頭

5000 萬畫素 JN3 超廣角鏡頭

5000 萬畫素 IMX854 五倍潛望式長焦

1200 萬畫素 S5K3LD 三倍長焦

1200 萬畫素 IMX874 自拍鏡頭

唯一的硬體變動來自 3 倍長焦鏡頭。三星預計以 1200 萬畫素 S5K3LD 感光元件 取代現有的 1000 萬畫素鏡頭。科技媒體 Smartprix 指出，此次像素提升約 20%，但實際成像提升幅度可能有限。

在影音功能方面，新機將內建三星自研的 APV（Advanced Professional Video）高階專業影像編解碼器，可在維持畫質的同時有效縮小影片檔案體積。舉例來說，APV HQ 模式下，每分鐘 4K 影片約佔 1.5GB，若改用 LQ 模式，檔案僅約 750MB。

充電規格亦是另一重點。爆料指出，Galaxy S26 Ultra 將採用全新 PPS 充電方案，預計標示支援 60W 快充。實測階段功率在 0–15% 期間可達 55W，之後穩定於 45W；相較現行的 45W 解決方案，新方案初期充電效率將明顯提升。

三星尚未公布 S26 Ultra 的正式發表時程，但外界普遍預期該機將於 2026 年初與 S 系列新品一同登場，延續 Ultra 系列「影像旗艦」定位。

11/05 全台詐欺最新數據

