三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

記者蘇晟彥／綜合報導

三星電子宣布Samsung Health Monitor應用程式（註一）的睡眠呼吸中止檢測功能（註二）已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。用戶即可透過Galaxy Watch辨識潛在睡眠呼吸中止症風險，並結合三星多項睡眠監測功能，全方位守護健康生活。

Galaxy Watch支援的睡眠呼吸中止檢測功能，可協助22歲以上、尚未被診斷患有該病症的用戶，僅需兩夜、每次持續達4小時以上監控，即可偵測中至重度阻塞性睡眠呼吸中止病徵，協助更多民眾主動發現病兆。支援機種包括Galaxy Watch4系列以上智慧手錶，配對Android 12.0以上作業系統之Galaxy智慧型手機。Samsung Health Monitor應用程式軟體更新後，

Galaxy Watch系列亦具備多項健康監測、AI智慧功能，宛如手腕上的神隊友：

． 睡眠評分可精準分析睡眠深度與週期，並支援鼾聲偵測，於夜間自動記錄並分析打鼾情形。亦可透過電子睡眠教練提供的就寢時間建議，協助養成良好睡眠習慣。此外，睡眠期間還能同步監測血管負荷，掌握血管系統壓力狀態。

．健康樂齡議題近期備受關注，抗氧化劑能中和自由基，抵禦氧化壓力，在老化的過程中發揮關鍵作用。Galaxy Watch8系列的抗氧化指數功能可在短短五秒內測量皮膚內的類胡蘿蔔素濃度，亦即「抗氧化指數」，並提供實用的飲食改善建議，助用戶維持青春活力。

．此外，Galaxy Watch8系列更是首款搭載Wear OS 6、預載Google AI助理Gemini（註三）的智慧手錶。用戶可透過自然語音指令，運用AI協助查詢天氣、行程或設定提醒，提升日常便利性。

註一：基於各市場醫療裝置許可／登記規範限制，僅適用於目前提供服務市場內所購入之手錶與智慧型手機（前往服務範圍外的地區時，服務可能受限）。

註二：睡眠呼吸中止檢測功能目前僅提供某些特定地區使用。睡眠呼吸中止症功能至少需要10天內的兩天睡眠資料（兩天不必連續，但記錄時間必須在10天內）。本產品不適用於已被診斷有睡眠呼吸中止症、有運動相關性疾病、心臟疾病、肺部疾病或未滿22歲之用戶。

註三：Gemini行動應用程式目前只支援部分裝置、語言和地區。需將相容的Wear OS手錶連接至相容裝置。請核對回覆內容的準確性。可能需要網路連線和設定。實際功能將依帳戶與訂閱方案而異。結果僅供參考，可能會有所差異。Google與Gemini為Google LLC之註冊商標。