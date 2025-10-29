　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

花6萬買冰箱還要被逼看廣告？三星挨批「割韭菜式創新」

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱，非文中冰箱型號。（圖／品牌提供）

記者吳立言／綜合報導

三星（Samsung）再掀廣告爭議，這次不是手機或電視，而是價值近新台幣 6 萬元（約1,900美元）起跳的智慧冰箱。根據《The Verge》報導，三星預告將於美國推出更新，讓旗下「Family Hub」系列冰箱的螢幕上顯示廣告，引發消費者不滿。

三星證實，此舉源自去年向《Fortune》透露的一項「試驗性廣告計畫」，如今正式擴大實施。2024 年款 Family Hub 冰箱將在本週接收軟體更新，11 月 3 日起，冰箱在待機時將自動播放廣告。這些冰箱配備 21.5 吋至 32 吋螢幕，售價介於 1,899 至 3,499 美元（約新台幣 6 萬至 11 萬元），主打家庭資訊整合與 AI 智慧功能。

廣告將以「封面小工具（Cover Screen Widget）」形式出現，與天氣、行事曆、新聞並列顯示。用戶可透過設定選單中的「Advertisements」標籤關閉廣告，但同時也會停用相關小工具功能。若使用者手動關閉特定廣告，該內容在同一活動期間將不再顯示。三星強調，當封面螢幕顯示藝術作品或音樂專輯主題時，不會播放廣告。

不少用戶對此感到錯愕，認為自己購買冰箱時未曾被告知會強制顯示廣告，且廣告預設為開啟狀態。初期顯示內容僅限三星自家產品，但《The Verge》指出，公司似乎計劃未來開放第三方廣告商投放。

事實上，蘋果近期也被爆出正籌備在自家地圖 App 搜尋結果中加入廣告功能，預計最快明年上線。從手機到地圖、從電視到冰箱，科技巨頭的「廣告化」趨勢正快速蔓延。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被「地雞主」狂追暴紅　黑絲OL現身：目前單身
粿粿「與事實不符」王子卻認了！　律師劃重點：就是聊騷
快訊／王子經紀公司道歉！ 　會承擔應有責任
林安可挑戰旅外！　統一獅證實已表達海外FA意願
「粿粿出軌好友」2個月前就被爆　他轟：虛偽人設！
快訊／中職年度最佳九人揭曉！　江坤宇5連霸寫紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

花6萬買冰箱還要被逼看廣告？三星挨批「割韭菜式創新」

史上最強小平板？新iPad mini傳首度支援防水、螢幕同步升級

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相、售價或近9萬元

9月手機市佔排行出爐　蘋果iPhone17系列霸榜51.3%居冠

Lenovo參戰FIFAe 2025　 Legion 系列設備全方位支援

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

Google 11月Pixel大更新提前曝光？　主打主題包與AI動態影像生成

蘋果揭行動錢包新戰略　Apple Pay阻詐10億美元、數位護照即將啟用

IG萬聖節特效超吸睛！暗黑模式、節慶外框一次看

Threads推出「幽靈貼文」功能　24小時自動消失、不留痕跡

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

花6萬買冰箱還要被逼看廣告？三星挨批「割韭菜式創新」

史上最強小平板？新iPad mini傳首度支援防水、螢幕同步升級

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相、售價或近9萬元

9月手機市佔排行出爐　蘋果iPhone17系列霸榜51.3%居冠

Lenovo參戰FIFAe 2025　 Legion 系列設備全方位支援

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

Google 11月Pixel大更新提前曝光？　主打主題包與AI動態影像生成

蘋果揭行動錢包新戰略　Apple Pay阻詐10億美元、數位護照即將啟用

IG萬聖節特效超吸睛！暗黑模式、節慶外框一次看

Threads推出「幽靈貼文」功能　24小時自動消失、不留痕跡

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位　預約方式一次看

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

航太軍工業績＆股價遊刃有餘　川普助攻波音商用航太起飛

換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

中獎發票字跡模糊、破損都有救！　國稅局教2招安心領錢

吃光光也減碳！台南推低碳午餐行動　結合節氣入菜打造永續校園

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

【全案定讞】超派鐵拳狠揍Toyz！超哥二審仍判6月

3C家電熱門新聞

新款iPad mini傳升級防水與OLED螢幕

蘋果高層揭行動錢包新進展　護照功能將登場

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

台灣大啟動WanderJoy平台

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相

Lenovo參戰FIFAe 2025

9月手機市佔排行出爐

Google 11月Pixel功能更新提前曝光

三星智慧冰箱強推廣告惹民怨

雙11購物節3C優惠全攻略

微星「雙11購物節」全攻略！

Threads正式推出「幽靈貼文」功能

IG萬聖節特效、外框一次看

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

更多熱門

相關新聞

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相

三星再度突破摺疊手機的極限！這家南韓科技巨頭在 APEC 2025 上公開展示旗下首款「三摺式（Tri-Fold）」智慧手機，該裝置能從約 6.5 吋的手機展開成近 10 吋的平板大小，外觀設計引起現場矚目。

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置

川普高爾夫密會內幕曝　韓財閥無法同場打球

川普高爾夫密會內幕曝　韓財閥無法同場打球

三星推商用平板Galaxy Tab A11

三星推商用平板Galaxy Tab A11

記憶體報價狂漲！三星Q3獲利刷3年最高　股價強彈創高

記憶體報價狂漲！三星Q3獲利刷3年最高　股價強彈創高

關鍵字：

三星SamSungAI冰箱智慧家電智慧冰箱Family Hub

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面