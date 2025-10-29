花6萬買冰箱還要被逼看廣告？三星挨批「割韭菜式創新」

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱，非文中冰箱型號。（圖／品牌提供）

記者吳立言／綜合報導

三星（Samsung）再掀廣告爭議，這次不是手機或電視，而是價值近新台幣 6 萬元（約1,900美元）起跳的智慧冰箱。根據《The Verge》報導，三星預告將於美國推出更新，讓旗下「Family Hub」系列冰箱的螢幕上顯示廣告，引發消費者不滿。

三星證實，此舉源自去年向《Fortune》透露的一項「試驗性廣告計畫」，如今正式擴大實施。2024 年款 Family Hub 冰箱將在本週接收軟體更新，11 月 3 日起，冰箱在待機時將自動播放廣告。這些冰箱配備 21.5 吋至 32 吋螢幕，售價介於 1,899 至 3,499 美元（約新台幣 6 萬至 11 萬元），主打家庭資訊整合與 AI 智慧功能。

廣告將以「封面小工具（Cover Screen Widget）」形式出現，與天氣、行事曆、新聞並列顯示。用戶可透過設定選單中的「Advertisements」標籤關閉廣告，但同時也會停用相關小工具功能。若使用者手動關閉特定廣告，該內容在同一活動期間將不再顯示。三星強調，當封面螢幕顯示藝術作品或音樂專輯主題時，不會播放廣告。

不少用戶對此感到錯愕，認為自己購買冰箱時未曾被告知會強制顯示廣告，且廣告預設為開啟狀態。初期顯示內容僅限三星自家產品，但《The Verge》指出，公司似乎計劃未來開放第三方廣告商投放。

事實上，蘋果近期也被爆出正籌備在自家地圖 App 搜尋結果中加入廣告功能，預計最快明年上線。從手機到地圖、從電視到冰箱，科技巨頭的「廣告化」趨勢正快速蔓延。