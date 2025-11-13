　
    • 　
>
地方 地方焦點

美國消防無人機教官團隊訪台南　交流科技救災經驗

▲美國消防無人機專家團隊參訪台南消防局義消通訊中隊無人機救災中心，觀摩標準化訓練與科技應用。（記者林東良翻攝，下同）

▲美國消防無人機專家團隊參訪台南消防局義消通訊中隊無人機救災中心，觀摩標準化訓練與科技應用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局13日接待由美國消防機關組成的無人機專家教官團隊，至義消通訊中隊無人機救災中心進行參訪與專業交流。

此行五位美方教官涵蓋海域救援、城市消防、特種搜救、危險物品應變及野火管理等無人機應用領域，具備火場偵察、風險評估、水域救援、多機協作與無人機策略規劃的深厚經驗。

▲美國消防無人機專家團隊參訪台南消防局義消通訊中隊無人機救災中心，觀摩標準化訓練與科技應用。（記者林東良翻攝，下同）

參訪內容包括觀摩台南義消通訊中隊研發的繫留式無人機標準化訓練模式、消防局AI溺者辨識模型資料庫建置成果、平時進階應用訓練，以及無人機於火災、水域與山域等災害場景的任務運用與人機指揮管理機制。

美方教官高度肯定台南在有限人力下建立制度化訓練場域、推動科技救災及整合義消能量的成果，對台南無人機在人機指揮架構、任務分工及協同作業上的實務運作也表達濃厚興趣。

▲美國消防無人機專家團隊參訪台南消防局義消通訊中隊無人機救災中心，觀摩標準化訓練與科技應用。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府持續推動智慧城市，導入AI科技防救災是必然趨勢，並朝智慧救災目標邁進，確保市民生命安全獲得更完善保障。

▲美國消防無人機專家團隊參訪台南消防局義消通訊中隊無人機救災中心，觀摩標準化訓練與科技應用。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，台南持續強化科技救災能力，無人機已成現代消防不可或缺的工具。美方專家來訪象徵台美在消防防救災科技上的深度交流，未來將持續強化水域溺者偵測、多機協作及飛手訓練，透過國際經驗分享，提升台南市科技救災量能與城市韌性。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

11/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【醫護魂爆發】爸爸幫渡淹水 護理師「騎車搭竹筏」衝上班！

相關新聞

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

