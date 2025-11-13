陸機器夠扛槍突擊畫面曝　「黑蜂飛蛙飛鯨飛蛛」多款無人機協同作戰

▲機器狗與武警部隊成員協同攻堅。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸軍方近期持續曝光最新實戰化演練中，有人和無人的協同作戰演訓畫面。其中，「扛槍機器狗」與無人機和人員協同作戰的畫面陸續釋出，展現人機融合的新一代戰場樣貌。在演訓場地，地面有能自主行動與鎖定目標的機器狗衝鋒在前，空中則有AI無人機支援偵察與攻擊，顯示出解放軍在AI作戰領域的佈局已初現成效。

▲ 垂直起降固定翼無人機「飛蛙」，主要負責區域偵察與監視，兼顧打擊能力。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，偵察兵的前方，是扛著槍的機器狗，特戰隊員的頭頂，是無人機「智能蜂群」，在實戰化演練中，有人與無人緊密協同，戰鬥力直接拉滿！

▲「飛鯨」身掛火箭彈，還能掛小航彈、迫擊炮彈等，可持續投擲打擊營地內建築和車輛。（圖／翻攝央視）

在冀中與皖北等地近期的實戰演練中，扛著長槍的機器狗能完成前進、轉彎、標定目標等動作，並與偵察兵協同「獵殺」目標。至於特戰隊員則透過輕小型無人機執行高空偵察與精準攻擊，其中，「飛蛙」負責區域監視，「飛鯨」可掛載火箭彈與航彈持續投射，「黑蜂」主責投擲手榴彈攻堅，「飛蛛」則透過電磁干擾及攔截低空目標。

▲共軸旋翼無人機「黑蜂」，主要任務是投擲手榴彈打擊機槍掩體（圖／翻攝央視）

這套「人機協同」模式象徵解放軍各部隊在智慧化作戰時，朝向系統化、立體化方向上的進一步實踐，未來將在反恐與城鎮作戰中發揮更大作用。