　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸機器夠扛槍突擊畫面曝　「黑蜂飛蛙飛鯨飛蛛」多款無人機協同作戰

▲機器狗與武警部隊成員協同攻堅。（圖／翻攝央視）

▲機器狗與武警部隊成員協同攻堅。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸軍方近期持續曝光最新實戰化演練中，有人和無人的協同作戰演訓畫面。其中，「扛槍機器狗」與無人機和人員協同作戰的畫面陸續釋出，展現人機融合的新一代戰場樣貌。在演訓場地，地面有能自主行動與鎖定目標的機器狗衝鋒在前，空中則有AI無人機支援偵察與攻擊，顯示出解放軍在AI作戰領域的佈局已初現成效。

▲ 垂直起降固定翼無人機「飛蛙」，主要負責區域偵察與監視，兼顧打擊能力。（圖／翻攝央視）

▲ 垂直起降固定翼無人機「飛蛙」，主要負責區域偵察與監視，兼顧打擊能力。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，偵察兵的前方，是扛著槍的機器狗，特戰隊員的頭頂，是無人機「智能蜂群」，在實戰化演練中，有人與無人緊密協同，戰鬥力直接拉滿！

▲「飛鯨」身掛火箭彈，還能掛小航彈、迫擊炮彈等，可持續投擲打擊營地內建築和車輛。（圖／翻攝央視）

▲「飛鯨」身掛火箭彈，還能掛小航彈、迫擊炮彈等，可持續投擲打擊營地內建築和車輛。（圖／翻攝央視）

在冀中與皖北等地近期的實戰演練中，扛著長槍的機器狗能完成前進、轉彎、標定目標等動作，並與偵察兵協同「獵殺」目標。至於特戰隊員則透過輕小型無人機執行高空偵察與精準攻擊，其中，「飛蛙」負責區域監視，「飛鯨」可掛載火箭彈與航彈持續投射，「黑蜂」主責投擲手榴彈攻堅，「飛蛛」則透過電磁干擾及攔截低空目標。

▲共軸旋翼無人機「黑蜂」，主要任務是投擲手榴彈打擊機槍掩體（圖／翻攝央視）

▲共軸旋翼無人機「黑蜂」，主要任務是投擲手榴彈打擊機槍掩體（圖／翻攝央視）

這套「人機協同」模式象徵解放軍各部隊在智慧化作戰時，朝向系統化、立體化方向上的進一步實踐，未來將在反恐與城鎮作戰中發揮更大作用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2波東北季風接力！　下周雨區擴大「低溫探15度」
胡瓜18字回應兒子助粿粿出軌！　合體拍片對話被挖
沈伯洋不怕中共赴德國　林佳龍揭引渡2條件：他很安全
Volvo、Mazda遭裝甲車輾恐要賠200萬！　卓榮泰喊：
普發1萬「紅到韓國去」！　釜山老闆羨慕直呼：很讚
還在紅色警戒！光復鄉正常上班課　徐榛蔚臉書遭灌
吃台北米其林推薦餐廳　多人爆上吐下瀉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：回應兩岸懲「獨」正義之舉

陸「最帥村幹部」肌肉夾爆柿子　「賣力」直播帶貨推銷農產品爆紅

陸機器夠扛槍突擊畫面曝　「黑蜂飛蛙飛鯨飛蛛」多款無人機協同作戰

陸公安懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索　對包庇者「依法追究」

獵奇！北京博物館開賣「蟑螂粉咖啡」　恐怖外觀嚇壞一票人

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」搞偽忠誠

颱風「鳳凰」攜大暴雨狂襲浙江　官方：超8萬人緊急撤離

陸男子「開車叼牙線棒」被監視器拍下開罰　理由：妨礙安全駕駛行為

謝長廷獲頒「旭日大綬章」　陸外交部：涉台問題又一錯誤舉動

陸學生運動會「跑200m突過世」　目擊者嚇：剛起跑就倒下了

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：回應兩岸懲「獨」正義之舉

陸「最帥村幹部」肌肉夾爆柿子　「賣力」直播帶貨推銷農產品爆紅

陸機器夠扛槍突擊畫面曝　「黑蜂飛蛙飛鯨飛蛛」多款無人機協同作戰

陸公安懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索　對包庇者「依法追究」

獵奇！北京博物館開賣「蟑螂粉咖啡」　恐怖外觀嚇壞一票人

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」搞偽忠誠

颱風「鳳凰」攜大暴雨狂襲浙江　官方：超8萬人緊急撤離

陸男子「開車叼牙線棒」被監視器拍下開罰　理由：妨礙安全駕駛行為

謝長廷獲頒「旭日大綬章」　陸外交部：涉台問題又一錯誤舉動

陸學生運動會「跑200m突過世」　目擊者嚇：剛起跑就倒下了

AI商機催動出口、投資雙引擎　主計長：台灣今年GDP趨近6%

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：回應兩岸懲「獨」正義之舉

三商炸雞開賣「墨西哥醬辣雞腿」　全門市限時買1送2

清晨怪客闖廟灑香灰！鎮轅境土地公廟滿地狼藉　警鎖定50歲男送辦

林佳龍：賴清德和林岱樺很熟識　攸關政治生命盼社會耐心寬容、無罪推論

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

約性交易過了一夜「人機兩失」　她返家一看傻眼

網紅生鮮超市火警！帝王蟹龍蝦被「隔水加熱」　舉螯求救畫面曝

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

大陸熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

颱風「鳳凰」攜大暴雨狂襲浙江

太夯了！陸「奶皮」從7元漲到40元

馬雲妻子「斥資近8億」買倫敦豪宅　奢華內裝曝光！

三寶女警騎重機衝向圍觀民眾 後排倒一片...第一時間先看車損挨批

不怕美國制裁了？華為去年專利數居全球之冠　專利許可收入達195億

奶皮糖葫蘆過時了？「固體楊枝甘露」爆紅

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」

陸男子「開車叼牙線棒」被監視器拍下開罰 理由：妨礙安全駕駛行為

陸機器夠扛槍突擊畫面曝 「黑蜂飛蛙飛鯨飛蛛」多款無人機協同作戰

四川紅旗特大橋啟用僅10個月垮了！ 橋體裂解直墜畫面曝

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

太子集團案　中國控美派駭客盜陳志比特幣

更多熱門

相關新聞

陸航母「福建艦」入列 國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

陸航母「福建艦」入列 國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

大陸第三艘，也是首艘具備電磁彈射功能的航空母艦「福建艦」5日「低調」在海南三亞入列服役，象徵大陸「三航母」時代正式來臨。在兩岸官方持續對抗之際，被視為在未來可能發生衝突之際，對台灣國防安全造成重大影響。

反潛反艦一把抓直-20F上福建艦

反潛反艦一把抓直-20F上福建艦

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝 代號「玄龍」或已正式服役

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝 代號「玄龍」或已正式服役

今年雙11航空貨運少了電商貨　無人機與AI產品撐高歐美線運價

今年雙11航空貨運少了電商貨　無人機與AI產品撐高歐美線運價

涉嫌挑釁北韓！尹錫悅遭檢以「利敵罪」起訴

涉嫌挑釁北韓！尹錫悅遭檢以「利敵罪」起訴

關鍵字：

大陸軍武解放軍武警共軍反恐特戰人機協同無人機機器狗

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

太子集團發聲明！否認一切違法行為

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面