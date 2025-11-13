　
大陸 大陸焦點 特派現場

八炯團隊3成員也遭公開！陸媒：希望他們改過自新「所以沒懸賞」

▲▼八炯、閩南狼 遭到大陸公安懸賞公告 。（圖／翻攝 泉州公安局）

▲八炯、閩南狼遭大陸公安懸賞 。（圖／翻攝泉州公安局）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告。中國大陸央視旗下媒體《日月譚天》也隨後公布八炯團隊3名成員的資訊，還強調沒將3人列入懸賞通告，是希望給予迷途知返、改過自新的機會，體現「依法懲獨」針對的始終是極少數人。

據《日月譚天》指出，公安機關已經掌握了溫、陳一伙其他成員的資訊，包含工作室的地址，還有核心的3名成員。

《日月譚天》更直接在文中公布了八炯工作室的地點以及3名成員的姓名等資訊，包含助理兼企劃的一名女子、一名男性企劃，還有一名男性攝影師。

《日月譚天》也提到，其中，男性攝影師去年隨著陳柏源入境大陸，參與偷拍所謂「統戰紀錄片」。

辦案人員向《日月譚天》透露，之所以沒有將這些人列入懸賞通告，是希望給予迷途知返、改過自新的機會，體現了大陸「依法懲獨」針對的始終是極少數人，包括溫、陳這種充當台獨打手、幫凶實施迫害台灣同胞惡劣行徑的首惡分子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

辦案人員也提到，陳柏源當兵期間被台獨勢力洗腦，對大陸態度大幅反轉。當年底，陳與溫子渝合謀拍攝所謂「統戰紀錄片」，用欺騙、偷拍的方式記錄陳與大陸個別人員和在陸台胞的聊天過程，並通過故意使用假消息、惡意剪輯等卑劣手段移花接木、栽贓陷害，大肆炒作「大陸統戰威脅」，恣意污蔑大陸惠台利民政策，影響極為惡劣。

辦案人員指出，溫子渝多次赴美，與美國反華議員、反華組織相互勾連，謀劃活動鼓吹台獨，還曾利用參加美國反華勢力活動之機，貼靠美國國會中國委員會、美國國家安全智庫等機構人員。

辦案人員還說，這次對溫子渝、陳柏源設立最高25萬元人民幣、超百萬元新台幣的懸賞金額，釋放了明確信號，「希望廣大台灣同胞積極提供線索，全力協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人，定要讓其接受法律的制裁。」

傳美對台關稅「開價介於日韓之間」！　台美磋商進度曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

