大陸 大陸焦點 特派現場

馬習會10周年！陸重申「九二共識」　國台辦：兩岸有能力智慧解決問題

▲▼ 馬習會、馬習二會比較 。（圖／ETtoday攝）

▲今天是「馬習會」十周年，大陸方面沒有舉行任何紀念或研討會 。（圖／ETtoday攝）

記者任以芳／北京報導

今（7日）是「馬習會」十周年，大陸國台辦發言人陳斌華晚間發布答記者問，首先肯定2015年的「馬習會」是兩岸領人歷史性會晤，也是鞏固「九二共識」是兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題。並且重申認同一中原則、九二共識，才有兩岸協商對話，反之，台海就會陷入兵凶戰危「統一是歷史大勢，是正道。『台獨』是歷史逆流，是絕路。」

陳斌華首先表示，2015年11月7日舉行的兩岸領導人歷史性會晤，是以習近平同志為核心的中共黨中央引領推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的重大舉措，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的重要里程碑。會晤鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.10.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華表示，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。

陳斌華指出，反之，否認「九二共識」，背離一個中國原則，圖謀「台獨」分裂，煽動「抗中保台」，製造兩岸敵意對抗，兩岸協商對話就無從談起，台海就會陷入兵凶戰危，台灣同胞利益就會受損。

陳斌華強調，「統一是歷史大勢，是正道。『台獨』是歷史逆流，是絕路。唯有早日解決兩岸政治對立，朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平。」大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和代表性人士對話溝通、交流交往，共同推動兩岸關係發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

最後，陳斌華指出，希望廣大台灣同胞同大陸和衷共濟、團結向前，攜手推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園和兩岸同胞根本利益，攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。

馬英九基金會與兩岸經貿文化交流協會舉辦「馬習會」十周年研討會，但大陸方面今天雖然沒有舉行相關研討或紀念活動，前總統馬英九上午在臉書發文此會重要意義和對兩岸關係的深遠影響，呼籲民進黨當局懸崖勒馬，改變不符合台灣人民利益、不被主流民意接受的「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎上。國民黨主席鄭麗文也出席並講話，表示國民黨會堅定方向路線走下去，扭轉台海兵凶戰危的局勢。

馬習會10周年！陸重申「九二共識」　國台辦：兩岸有能力智慧解決問題

