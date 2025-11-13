陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：回應兩岸懲「獨」正義之舉

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸福建省泉州市公安局今（13日）最新發佈懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索」，並且開出折合台幣百萬元懸賞金。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（13日）回應，大陸公安機關發佈公告懸賞，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，正當必要。

大陸國務院台辦發言人陳斌華表示，台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）長期發佈、傳播「抗中保台」「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶和支持兩岸關係和平發展的台灣同胞，充當「台獨」打手幫凶，助紂為虐、影響惡劣。

陳斌華稱，公安機關發佈通告懸賞徵集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，正當必要。

陳斌華指出，「台獨」打手幫凶為非作歹、為虎作倀，兩岸民眾對此深惡痛絕。對這些宵小之輩，必須依法嚴懲、終身追責。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定守護中華民族共同家園，攜手共創國家統一、民族復興的美好未來。

▲台灣網紅八炯、閩南狼由泉州市公安發布懸賞通告 。（圖／翻攝 泉州公安局）

大陸泉州公安發布的懸賞通告附上兩人照片、台灣身份個資，並且有泉州市公安局的印章，附上舉報電話，並且說明兩人涉嫌罪行。

通告內文則指出，我局工作掌握，台灣網紅溫子渝（網名「八炯」、陳柏源（網名「閩南狼」）長期在境外社交平台大量發佈、傳播「反中抗中」、煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑祖國大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當「台獨」打手、幫凶，造成惡劣影響。

通告指出，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百零三條之規定，涉嫌煽動分裂國家罪。「為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我局將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。」

最後，通告也提醒，「對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。」