陸公安懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索　對包庇者「依法追究」

▲台灣網紅八炯、閩南狼遭到大陸公安懸賞公告，若檢舉兩人犯罪事證，獎金換算百萬元台幣 。（圖／翻攝 泉州公安局）

記者任以芳／北京報導

大陸官方日前對民進黨立委沈伯洋立案調查後，大陸福建省泉州市公安局今（13日）最新發佈懸賞通告，正式宣布「徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索」，並且開出最高懸賞檢舉金額人民幣5萬到25萬元，折合台幣最高百萬元。

今天上午九點，大陸官媒《新華社》、《人民日報》、《中國新聞網》等媒體，同步發佈懸賞徵集台灣網紅犯罪事證的快訊，標題為《公安機關懸賞徵集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索》。

該文一開始稱，溫子渝、陳柏源被大陸國務院台辦公佈為「台獨」打手、幫凶。調查掌握，該二人長期發佈、傳播「抗中保台」「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」「馬前卒」，造成惡劣影響。

該文指出，大陸公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索。

該文強調，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。（換算最高折合台幣百萬元）。

大陸泉州公安發布的懸賞通告附上兩人照片、台灣身份個資，並且有泉州市公安局的印章，附上舉報電話，並且說明兩人涉嫌罪行。

通告內文則指出，我局工作掌握，台灣網紅溫子渝（網名「八炯」、陳柏源（網名「閩南狼」）長期在境外社交平台大量發佈、傳播「反中抗中」、煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑祖國大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當「台獨」打手、幫凶，造成惡劣影響。

通告指出，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百零三條之規定，涉嫌煽動分裂國家罪。「為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我局將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。」

最後，通告也提醒，「對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。」