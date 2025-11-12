網媒控資助換蕭美琴演講　外交部：純屬捏造與事實完全不符

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴受IPAC歐洲議會兩位共同主席萊克斯曼與庫塔具名邀請，出席該聯盟在歐洲議會內舉行的年會並發表專題演講。不過，卻有網路媒體聲稱，萊克斯曼與庫塔有收取台灣的資助。對此，外交部今（12日）嚴正澄清，網媒報導中指稱的資助交換，純屬捏造，與事實完全不符。

針對有網路媒體11日報導蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）活動，報導內容涉及多項不實陳述，外交部今（12日）透過新聞稿嚴正澄清。首先，蕭美琴此行是應IPAC歐洲議會兩位共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）具名邀請，出席該聯盟在歐洲議會內舉行的年會並發表專題演講。

外交部指出，網媒報導中指稱的資助交換，純屬捏造，與事實完全不符。另該報導稱IPAC曾向若干機構組織如Hello Taiwan進行募款事，倘屬實，也是各方依據其章程與法令的自主行為。外交部強調，蕭美琴此次訪歐是受IPAC邀請前往其布魯塞爾年會演講，並沒有第三方的參與，全程更以保密方式推動。

外交部表示，第二，為深耕全球友台網絡，外交部編列預算，定期邀訪友好國家國會議員及政要，為行之有年的作法，並受立法院監督。IPAC歐洲議會兩位共同主席萊克斯曼及庫塔則依據歐洲議會相關規範，主動申報接受外國政府邀訪事宜，相關程序符合規定與透明原則，為成熟民主法治體制的交流方式。

外交部強調，我國對外合作交流一向秉持公開透明、互惠尊重及民主法治原則，對於該報導以未經查證的片面說法混淆視聽、誤導輿論，外交部對此表達嚴正抗議與強烈遺憾，並呼籲媒體應恪守查證原則，以免損及新聞專業與台灣國際形象。