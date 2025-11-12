　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網媒控資助換蕭美琴演講　外交部：純屬捏造與事實完全不符

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴受IPAC歐洲議會兩位共同主席萊克斯曼與庫塔具名邀請，出席該聯盟在歐洲議會內舉行的年會並發表專題演講。不過，卻有網路媒體聲稱，萊克斯曼與庫塔有收取台灣的資助。對此，外交部今（12日）嚴正澄清，網媒報導中指稱的資助交換，純屬捏造，與事實完全不符。

針對有網路媒體11日報導蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）活動，報導內容涉及多項不實陳述，外交部今（12日）透過新聞稿嚴正澄清。首先，蕭美琴此行是應IPAC歐洲議會兩位共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）具名邀請，出席該聯盟在歐洲議會內舉行的年會並發表專題演講。

外交部指出，網媒報導中指稱的資助交換，純屬捏造，與事實完全不符。另該報導稱IPAC曾向若干機構組織如Hello Taiwan進行募款事，倘屬實，也是各方依據其章程與法令的自主行為。外交部強調，蕭美琴此次訪歐是受IPAC邀請前往其布魯塞爾年會演講，並沒有第三方的參與，全程更以保密方式推動。

外交部表示，第二，為深耕全球友台網絡，外交部編列預算，定期邀訪友好國家國會議員及政要，為行之有年的作法，並受立法院監督。IPAC歐洲議會兩位共同主席萊克斯曼及庫塔則依據歐洲議會相關規範，主動申報接受外國政府邀訪事宜，相關程序符合規定與透明原則，為成熟民主法治體制的交流方式。

外交部強調，我國對外合作交流一向秉持公開透明、互惠尊重及民主法治原則，對於該報導以未經查證的片面說法混淆視聽、誤導輿論，外交部對此表達嚴正抗議與強烈遺憾，並呼籲媒體應恪守查證原則，以免損及新聞專業與台灣國際形象。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保
LIVE／「鳳凰掉毛」減弱為熱帶低壓！　氣象署最新說明
快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課
吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　
快訊／宜蘭縣明日照常上班上課　部分災區可「視情況停班課」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網媒控資助換蕭美琴演講　外交部：純屬捏造與事實完全不符

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部反擊：入會名為「中華台北」

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

羅廷瑋批亞運電競遴選卡關　運動部：2週內一定完成訓輔會審查

曹興誠力推沈伯洋選台北市長　楊智伃酸：想完成「三敗國師」美譽

民眾黨通過第二波議員提名！中彰雲投6人　候位立委推太太接棒

鳳凰來襲台中無風雨卻停班課　盧秀燕：海線地區風力已超標

徐佳青一度稱「新加坡可能列警示範圍」　王定宇急喊：這會引起風波

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

「桌子上兩盤菜」要沉默吞下？卓榮泰籲韓國瑜給明確說法

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

網媒控資助換蕭美琴演講　外交部：純屬捏造與事實完全不符

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部反擊：入會名為「中華台北」

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

羅廷瑋批亞運電競遴選卡關　運動部：2週內一定完成訓輔會審查

曹興誠力推沈伯洋選台北市長　楊智伃酸：想完成「三敗國師」美譽

民眾黨通過第二波議員提名！中彰雲投6人　候位立委推太太接棒

鳳凰來襲台中無風雨卻停班課　盧秀燕：海線地區風力已超標

徐佳青一度稱「新加坡可能列警示範圍」　王定宇急喊：這會引起風波

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

「桌子上兩盤菜」要沉默吞下？卓榮泰籲韓國瑜給明確說法

台鍊橋陸閘11／17軌道更新施工　新北水利局籲民眾配合改道通行

謝侑芯命案逆轉！　黃明志明天將獲釋…大馬檢方證實：沒有證據

新北「580專案」再添2案！　千坪基地公告招商

HBO原創《沙丘：預言》第2季 　今公布全新卡司

保育龜現身都市菜園　新北啟動保育打造生態棲地

資深女星遇泰國國喪　機場人潮驚呆她：從來沒排過海關這麼久

網媒控資助換蕭美琴演講　外交部：純屬捏造與事實完全不符

台灣之光！許維芳受邀泰國演出：語言不通也能感受熱情

快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸即死亡「幾乎沒強風」　減弱熱帶低壓解除警報

【考試沒讀都是騙】室友考前不唸書...一關燈竟抓包全在偷讀

政治熱門新聞

台中無風雨卻停班課　盧秀燕：海線風力已超標

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

批賴清德自己生病讓別人吃藥　韓國瑜籲做到「2個保護、2個維護」

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

回應賴清德聲援沈伯洋　韓國瑜籲賴：廢台獨黨綱、撤敵對勢力

分手費44億通過議會備查！　北市付9.85億給新壽「輝達概括承受」

曹興誠力推沈伯洋選台北市長　吳思瑤：絕對KO蔣萬安

更多熱門

相關新聞

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部嚴厲駁斥

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部嚴厲駁斥

明年亞太經合會（APEC）峰會將在中國廣東深圳舉辦，我國代表能否順利與會引發高度關注。中國國台辦今（12日）聲稱，台灣只能以「中國台北」參與。對此，外交部嚴厲譴責並駁斥中國國台辦有關打壓及矮化台灣參與APEC的不實說法，並強調我國自1991年入會時，會籍名稱為「中華台北」，且入會備忘錄中並無有關「一個中國原則」的文字。

造謠砸錢進IPAC演講！網友：當真的人腦子有問題

造謠砸錢進IPAC演講！網友：當真的人腦子有問題

抓到2人！造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講　他機場被逮錯愕

抓到2人！造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講　他機場被逮錯愕

蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部反擊

蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部反擊

吳釗燮、林佳龍不合？　國安會：溝通合作緊密

吳釗燮、林佳龍不合？　國安會：溝通合作緊密

關鍵字：

IPAC蕭美琴外交部

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面