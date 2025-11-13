不怕中共！沈伯洋赴德作證　林佳龍揭海外通緝引渡2條件：他很安全

▲外交部長林佳龍今（13日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》 提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中共立案調查，並揚言全球抓捕。不過，沈伯洋並不畏懼，12日現身德國聯邦議院門口，以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，他強調，勇敢的台灣人絕對不會因恐嚇而退縮。外交部長林佳龍今（13日）在廣播節目指出，中共海外通緝、引渡，實現與否因地而異，有2個條件需要符合，第一，什麼名義通緝？第二，是否符合當地國刑法。林佳龍認為，中共是想藉由「三戰」，讓每個人心裡有紅色恐怖，不戰而屈人之兵。

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，不少人擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。不過，沈伯洋無懼威脅，12日直接現身德國聯邦議院門口，將以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他強調，「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為恐嚇而退縮」，此行不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。

外交部長林佳龍今（13日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚提到，民進黨立委沈伯洋現在人正在德國，這件事外交部知道嗎？有沒有給他什麼協助？會不會擔心沈伯洋真的在海外被中國逮捕？林佳龍說，當然台灣的立法委員出國，外交部都會很支持，也會協助，這一路都很安全。

林佳龍指出，中共針對台獨分裂份子進行海外通緝，甚至要引渡，這是中共的「三戰」，法律戰、輿論戰、心理戰，中共欲藉由混合戰造成威脅，影響台灣，「我們要正確的認識」，做好因應措施，但不必過度擔心。以德國來講，德國和台灣都是民主法治國家，「我們之間的合作可能比他跟中國還要密切」。

林佳龍強調，台灣國會議員到G7國家，「你要有信心，因為中共那一套東西是要有一些前提，而且他執行下去會對他產生致命的傷害」。首先，中國要透過國際刑警組織發布通緝，你要用什麼名義通緝？第二，你要去引渡，要有引渡條約、司法互助相關條約，且中共所講的罪名，要符合當地國刑法才可以引渡。

林佳龍說，中國是想透過法律戰、輿論戰跟心理戰，讓每個人心裡都有紅色恐怖，不戰而屈人之兵。因此，中共長臂管轄、跨境鎮壓能實現多少當然也因地而異。大家要有正確的認識，有些國家是沒有風險的，因為中共無法執行，條件也不足。

林佳龍也提醒，中共長臂管轄不僅針對台灣人，還包括其他外國人，所以台灣跟很多國家在溝通，如何共同因應，避免中共亂抓人。可能今天抓台灣人，哪天抓德國人，像加拿大、日本也很多人無緣無故被抓，一個不守法治的國家、集權統治政體，要對他有所認識，也必須做好風險管理。

黃暐瀚追問，所以沈伯洋去德國基本上是安全的？林佳龍回應，安全的。