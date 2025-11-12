　
政治

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部反擊：入會名為「中華台北」

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

明年亞太經合會（APEC）峰會將在中國廣東深圳舉辦，我國代表能否順利與會引發高度關注。中國國台辦今（12日）聲稱，台灣只能以「中國台北」參與。對此，外交部嚴厲譴責並駁斥中國國台辦有關打壓及矮化台灣參與APEC的不實說法，並強調我國自1991年入會時，會籍名稱為「中華台北」，且入會備忘錄中並無有關「一個中國原則」的文字。

國台辦發言人陳斌華12日在例行記者會上表示，關於台灣參與APEC相關活動問題，中國的立場是一貫的、明確的。「『台灣地區』在『一個中國』的原則下，以『中國台北』名義、地區經濟體身份參與APEC活動，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例」，這是台灣參與APEC活動的政治前提，民進黨當局顛倒黑白、無端炒作，完全是徒勞的。

對此，外交部晚間透過新聞稿回應，我國於1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」。在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動。

外交部指出，另據瞭解，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別立場，並未同意或接受。

此外，外交部強調，包括中國在內的所有APEC會員去（2024）年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動」的文字。

外交部指出，中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議。

外交部強調，中國國台辦的說法嚴重悖離上述事實，不僅凸顯其打壓矮化我國平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保
LIVE／「鳳凰掉毛」減弱為熱帶低壓！　氣象署最新說明
快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課
吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　
快訊／宜蘭縣明日照常上班上課　部分災區可「視情況停班課」

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜今（12日）則回應，真的是自己生病讓別人吃藥，呼籲賴清德廢除台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力，才是負責任解決問題。對此，媒體人周玉蔻痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴總統，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。

