國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部反擊：入會名為「中華台北」

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

明年亞太經合會（APEC）峰會將在中國廣東深圳舉辦，我國代表能否順利與會引發高度關注。中國國台辦今（12日）聲稱，台灣只能以「中國台北」參與。對此，外交部嚴厲譴責並駁斥中國國台辦有關打壓及矮化台灣參與APEC的不實說法，並強調我國自1991年入會時，會籍名稱為「中華台北」，且入會備忘錄中並無有關「一個中國原則」的文字。

國台辦發言人陳斌華12日在例行記者會上表示，關於台灣參與APEC相關活動問題，中國的立場是一貫的、明確的。「『台灣地區』在『一個中國』的原則下，以『中國台北』名義、地區經濟體身份參與APEC活動，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例」，這是台灣參與APEC活動的政治前提，民進黨當局顛倒黑白、無端炒作，完全是徒勞的。

對此，外交部晚間透過新聞稿回應，我國於1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」。在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動。

外交部指出，另據瞭解，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別立場，並未同意或接受。

此外，外交部強調，包括中國在內的所有APEC會員去（2024）年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動」的文字。

外交部指出，中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議。

外交部強調，中國國台辦的說法嚴重悖離上述事實，不僅凸顯其打壓矮化我國平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。