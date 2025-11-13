普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了！網懂：都說台人很有錢

▲台灣普發現金消息紅到韓國，老闆驚呼羨慕。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「普發一萬紅到韓國市場去了！」一名妹子笑稱，她去韓國釜山市場時，當地店家老闆一臉羨慕詢問「聽說了台灣政府要全民普發70萬（韓幣）」，讓她急忙糾正只有1萬台幣（約45萬韓幣），對方仍激動大讚「很讚」。網友紛紛熱議，「我們拿去日韓消費刺激經濟」；也有人笑說日韓店員都覺得「台灣人很有錢」。

一名女網友在Threads表示，在釜山傳統市場跟老闆閒聊時，意外發現台灣「普發現金」的消息居然已經紅到韓國去了，只見對方一臉驚訝問道「聽說了台灣政府要全民普發70萬（韓幣）」，原PO笑得尷尬並趕緊糾正，「沒有，只有1萬台幣，大概45萬韓幣」。

對方聽完更加激動回應「很讚！」語氣還帶著羨慕與不可置信。對此，原PO也感到有趣直呼，「台灣的普發一萬紅到韓國市場去了！」

底下網友熱議，「我們拿到1萬去日韓消費刺激經濟呀」、「這次我們終於贏韓國」、「之前韓國也有發15萬韓幣」、「正常，因為這是近期振興日韓經濟最重要的政策」。

還有網友說，「日韓到處都台灣人，在日本買行李箱時，店員問我：台灣經濟很好嗎？為何台灣那麼多人出國玩？只能笑著說對。去韓國買東西時，老闆問哪裡人？對方一聽台灣，直接說台灣人很有錢、好多台灣來的人」、「我去吃麵的小店老闆娘說：聽說台灣是很富裕的國家」。