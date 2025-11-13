　
國際

熊出沒！美國駐日大使急發公告　點名「2地區」最危險

▲▼日本,熊,野熊,黑熊。（圖／VCG）

▲日本近期熊襲事件頻傳，已有多個國家發出警告。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本近日熊害事件頻傳，造成超過十人死亡，美國駐日大使館12日發布公告，提醒在日本的美國公民近期務必提高警覺，並指出北海道與東北地區近來出現多起熊隻襲擊與目擊事件，呼籲民眾避免在有熊出沒的地區單獨行動。

根據《時事通信社》報導，美國駐日大使館在公告中提到，近來北海道札幌市及秋田縣等地人口密集區域，皆傳出熊現身或攻擊人類的消息。不僅如此，在美國駐札幌總領事館附近的札幌市円山公園與円山動物園日前也因傳出熊出沒事件，導致園區緊急封閉。

美國駐日大使館特別提醒有意到訪美國駐札幌總領事館的民眾，務必保持警覺、注意周遭狀況，並遵從當地政府的安全指示，以防意外發生。

所幸円山動物園12日成功透過園區內架設的捕獸籠，捕捉到一頭身長113公分的雄性棕熊，從毛色特徵與體型大小來看，初步判斷就是自9日開始頻繁出沒於円山公園與円山動物園內的個體。

另一方面，岩手縣花卷機場12日下午也發生野生熊隻闖入機場停機坪的事件，為了安全起見，機場緊急關閉跑道，而警方也隨即展開搜索行動。直到當天下午3時半，才在機場附近公路捕獲一頭黑熊，疑似就是闖入停機坪的個體。

 
11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

