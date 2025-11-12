　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黑熊「停機坪狂奔」影片曝！　日本花卷機場緊急封閉1小時

記者王佩翊／編譯

日本岩手縣花卷機場12日下午遭一頭野生黑熊闖入，相關畫面也曝了光。受此影響，機場跑道緊急關閉1小時20分鐘，禁止航班起飛和降落，最終導致2班國內航班因此延誤起飛。目前該頭黑熊已經被捕獲。

根據《日本放送協會》報導，花卷機場工作人員12日下午1時發現黑熊出沒在停機坪附近，立即通報警方並於下午1時10分緊急關閉跑道，暫停所有航班起降作業。根據監視器畫面顯示，這頭黑熊從停機坪一路狂奔，橫越至跑道方向，最後消失在草叢中。

機場當局與警方隨即展開地毯式搜索，確認黑熊已離開機場範圍後，於下午2時30分恢復正常營運。受此事件波及，原定飛往大阪及福岡的2個航班被迫延後出發。

相關單位事後在機場附近的公路發現1頭黑熊，花卷市表示，已經於同日下午3時半將其捕獲，初步判斷就是先前闖入機場的黑熊。

花卷機場事務所次長金野重夫表示，「這是機場工作人員首次親眼目睹黑熊闖入機場，老實說真的很震驚。」他表示，目前還無法確認黑熊的入侵路徑以及進入機場的確切時間點。

 
日本政府於111日舉行秋季授勳儀式，向謝長廷頒授「旭日大綬章」，肯定其在駐日期間促進雙方友好交流的貢獻。然而，這舉動再次引起大陸官方強烈不滿，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「日本政府執意提議和推動給鼓吹台獨論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對。」

黑熊日本花卷機場岩手縣日韓要聞

