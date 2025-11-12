　
地方焦點

串起跨國界與信仰理解之橋　世界宗教博物館成重要參訪點

▲世界宗教博物館成重要參訪點。（圖／世界宗教博物館提供）

▲來自中美洲瓜地馬拉高等教育指揮部「遠朋國建班」參訪團在宗博館。（圖／瓜地馬拉高等教育指揮部提供）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市永和區的世界宗教博物館，近日迎來兩場意義深遠的跨宗教交流，默默串起人與人、信仰與信仰之間的理解之橋。一場是來自中美洲瓜地馬拉高等教育指揮部「遠朋國建班」參訪團，另一場是台南與台北教會的天主教神職人員交流團。兩次參訪相隔數日，背景與身分迥異，卻同樣在宗博館找到人類信仰的共同語言「愛與和平」。

宗教無界 文化有愛！繼瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Excma. Sra. Dra. Lucrecia Peinado）6月親臨參訪後，國防大學5位教師帶領47位瓜地馬拉貴賓11月12日專程造訪宗博館。成員們讚歎宗博館以現代語言詮釋宗教精神的巧思，也反覆表示「這裡讓人看見不同信仰彼此尊重、互相包容的和平」，也對創館精神「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」印象深刻，稱這次參訪是「跨越國界的心靈教育」。

▲世界宗教博物館成重要參訪點。（圖／世界宗教博物館提供）

▲神父對輪展櫃中的佛教文物很感興趣。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

來自台南菁寮聖十字架天主堂的呂天恩神父，曾與宗博館合作推出《宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂》特展，也在11月9日與多位神父、修道士前來參訪。這群天主教神職人員為了《文物開窗系列特展：成為你自己的光》而來，展開基督宗教信仰與佛教世界的深度對話。

宗教的力量，不僅在於信仰的深度，更在於理解的廣度。神父們在世界宗教博物館典藏研究組組長陳昱瑋導覽陪同下，循著特展的「覺醒之路」，從朝聖步道進入「曼荼羅世界」，再走入象徵靜修與啟悟的「消失的密室」。

▲世界宗教博物館成重要參訪點。（圖／世界宗教博物館提供）

▲神父仔細研究釋迦牟尼苦行像。

一行人過程中仔細聆賞，不時駐足研究，對佛教中「眾生皆可成佛」的平等思想深感興趣，也主動詢問關於佛教業力、輪迴與宇宙觀的概念。參訪者在比較與反思中，體悟信仰所共享的慈悲與智慧，也展現天主教與佛教在靈性追尋上的共鳴，更凸顯宗博館作為宗教文化對話平台的價值。

世界宗教博物館創辦人心道法師深信「愛是我們共同的真理，和平是我們永恆的渴望。」對於這些跨國、跨宗派的交流、訪問，正是博物館自創館以來不斷實踐的願景。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，從中美洲到台灣南北，兩場參訪在宗博館的時空裡相互呼應，不同的語言、文化與信仰，在理解與尊重中交會，織就一幅「信仰共好」的藍圖。宗博館除了展示宗教文化，更是開啟心靈對話的場域，讓「和平共存」從理念化為日常，如同心道法師常說的「世界因差異而美麗，因相通而和諧。」

▲世界宗教博物館成重要參訪點。（圖／世界宗教博物館提供）

▲天主教神父在世界宗教博物館典藏研究組組長陳昱瑋導覽下，參觀《文物開窗系列特展：成為你自己的光》。

▲世界宗教博物館成重要參訪點。（圖／世界宗教博物館提供）

▲參訪宗博館在入口處水幕牆感受宗教的洗禮。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

新北市世界宗教博物館文化交流

