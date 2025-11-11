新北中港大排清圳趣11／15登場　體驗清圳記憶共創潔淨河廊

▲新北市中港大排清圳趣活動11月14日前報名額滿截止。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局結合中港大排志工隊及新莊社大公私協力舉辦「2025年度中港大排清圳趣活動」，將於11月15日（星期六）上午9時至中午12時在新莊區中港大排中港廣場舉行，除了清圳趣活動及在地文化與水環境園遊會，也邀請大排附近里民及各中小學共同參與，體驗以往農作物秋收後維護水源潔淨及灌溉順暢的共同記憶。

▲中排大排具有排水防洪功能外，更是市民們休閒、遊憩與環境教育的優質場域。

水利局長宋德仁表示，中排大排具有排水防洪功能外，更是市民們休閒、遊憩與環境教育的優質場域，今年的光雕活動更是吸引了逾66萬人次的造訪，透過舉辦清圳活動，讓民眾了解早期農業時期清圳及現今水利局每年11～12月進行的中港大排河廊清洗工作，讓民眾更能關心在地環境的維護。

水利局表示，11月15日清圳活動內容有清圳緣由解說、祭水官儀式、清圳示範說明、河道清圳體驗、在地文化與水環境園遊會14攤等，報名自即日起至114年11月14日止或額滿截止（報名連結：https://www.beclass.com/rid=305018668ed77c9d90b5），歡迎民眾踴躍報名參加。