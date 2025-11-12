快訊／鳳凰來襲！陽金公路8.8k「邊坡坍滑」樹倒　緊急排除狀況

▲陽金公路8.9公里處發生邊坡坍滑、樹倒事件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢、戴若涵／台北報導
受鳳凰颱風影響，陽明山從10日起累計降雨約500mm，北分局景美段12日上午7時於台2甲線辦理道路巡查時，發現陽金公路台2甲線約8.8K處上邊坡，因豪雨沖刷發生局部邊坡坍滑及樹木倒塌事件，景美段立即調派人力、機具進場辦理搶修，並於上午10時初步排除狀況。景美段謹提醒用路人，颱風豪雨過後山區土石鬆軟，如非必要請避免進入山區，如仍需行經山區路段則請小心行駛、避免逗留，以維護行車安全。
