陸提醒賴清德家廟祖訓　國台辦：為人子女要孝順，不孝之人罪逆天

記者任以芳／北京報導

近日，總統賴清德位於福建漳州的宗親隔海喊話稱，「賴姓都是中國人」是無可辯駁真相，以及民進黨秘書長徐國勇指出，「國家的要件只有『人民、領土、主權、與他國交往的能力』，血緣、語言、宗教、文化都不是」。對此，大陸國台辦今（12日）火力全開，提醒賴清德祖訓是「「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，並且痛批兩人將被釘在歷史的恥辱柱上。」

陸媒提問，「福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德，「台灣賴氏的根就在大陸」。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪。有輿論指出，「賴姓都是中國人」不僅是無可辯駁的真相，更是賴清德自己無論如何也「賴」不掉的事實。」

陳斌華首先指出，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上鐫刻的祖訓是「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，台北市區幹道之一就是忠孝西路、忠孝東路。忠孝、信義、仁愛、和平，都是四條主要的幹道。

陳斌華稱，這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。「任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。」

陸媒又問，「民進黨秘書長徐國勇宣稱，國家的要件只有『人民、領土、主權、與他國交往的能力』，血緣、語言、宗教、文化都不是，並稱『祖先來自泉州，但他是台灣人』。對此有何評論？」

陳斌華表示，「台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。」兩岸關係的歷史事實和法理依據都證明，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是真正的台海現狀。一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識，世界上絕大多數國家和包括聯合國在內的國際組織都恪守一個中國原則。

陳斌華強調，徐國勇其人胡言亂語、信口雌黃，企圖為「台獨」分裂尋找所謂「依據」，純屬自欺欺人。「凡是數典忘祖、背叛民族、分裂國家的人，從來不會有好下場，都將被釘在歷史的恥辱柱上。」