大陸 大陸焦點 特派現場

四川紅旗特大橋啟用僅10個月垮了！　橋體裂解直墜畫面曝

記者魏有德／綜合報導

四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站紅旗特大橋昨（11）日驚傳垮塌事故，啟用僅10個月的橋體突然斷裂坍塌入河，現場濃煙滾滾、碎石飛濺，即便是透過目擊者拍下的影片，仍能感受到現場驚人的震撼力。對此，當地政府相關人員證實事故屬實，初步判定為山體滑坡導致，目前暫無人員傷亡。

▲四川阿壩紅旗特大橋發生嚴重垮塌事故，距啟用僅10個月。（圖／翻攝極目新聞）

▲四川阿壩紅旗特大橋發生嚴重垮塌事故，距啟用僅10個月。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，11月11日，網傳四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站紅旗橋發生垮塌。視頻（影片，下同）顯示，該橋橋體墜入下方的河中，騰起巨大煙塵。當日下午6時許，馬爾康市政府工作人員表示，確有此事，目前傷亡情況不明。

據了解，事故發生前一日，當地巡查人員便發現橋體出現裂縫，當時，「平安馬爾康」公告稱，巡查人員發現橋頭路面及邊坡出現裂縫後，已依法啟動交通管制，隔日午後約4時，大橋便發生嚴重垮塌。

▲四川阿壩紅旗特大橋發生嚴重垮塌事故，距啟用僅10個月。（圖／翻攝極目新聞）

阿壩州交通運輸局表示，紅旗橋位於雙江口水電站庫區，事故發生時現場已封閉，無人通行。專家組已趕赴現場進行原因調查與安全評估。

公開資訊顯示，阿壩紅旗特大橋全長758公尺，主跨220公尺、主墩高172公尺，採三跨一聯預應力混凝土連續剛構設計，由中國電建集團成都勘測設計研究院設計建造，2025年1月完成合龍並正式通車，被譽為「雲中之橋」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

