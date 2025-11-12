業者「賭100隻烤雞」9縣市周三放颱風假　現在他想靜靜

記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風逐漸逼近台灣，除了台大大氣系學生發文賭放颱風假，還有烤雞業者也發文「賭雞命」，點名9縣市周三會放颱風假，若沒放假就送出100隻烤雞。結果出爐，業者表示「我想靜靜。」

▲店家點名9個縣市，表示如果沒放颱風假就請吃烤雞。（圖／翻攝自臉書／烤雞特攻隊 高屏嘉義店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於高屏嘉義的烤雞店「烤雞特攻隊」今凌晨在臉書粉專發文，信心滿滿地表示彰化、南投、雲林、嘉義等9縣市周三一定會宣布停班停課。店家老闆賴先生更立下承諾，若縣市不全放假，就送出100隻烤雞請大家吃。然而，颱風今早突然減弱，登陸地點也稍有調整，讓放假機率大幅降低，讓這位老闆一覺醒來驚訝不已。

稍早，粉專回應網友，賴先生以幽默口吻表示「雞現在知道自己要被吃了，走來走去，根本沒心情吃飼料！」並坦言昨晚去台東賣烤雞，回程時風雨強勁，心想颱風假應該跑不掉，卻沒料到一夜之間情勢完全逆轉，直呼「現在不想送都不行了，這下只能履行承諾了！」

▲12日上班課情況。（圖／人事行政總處）

結果揭曉，業者點名會放颱風假的9縣市「彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮」，12日南投縣正常上班課，花蓮縣則僅有光復鄉、瑞穗鄉奇美國小、萬榮鄉、鳳林鎮停班課。

業者12日晚間再發文「今夜我想靜靜……明天（12日）睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞」。底下則有網友留言「南投鄉親為了你 沒。有。放。假。」、「請沒放假的南投跟台東鄉親吃吧～」、「吃烤雞囉」。