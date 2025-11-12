　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲鳳凰「高低層分離」。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風鳳凰進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。氣象署資深預報員朱美霖表示，鳳凰結構轉差，呈現「高低層分離」，雖逐漸減弱當中，但預估今天傍晚到晚間就會登陸台灣南段陸地。

陸上警戒：雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署說，鳳凰颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

朱美霖在今早6時40分的氣象署記者會提到，從周二晚間到目前颱風強度稍微減弱，暴風半徑略為縮小，從衛星雲圖看到颱風結構逐漸轉差，是高低層分離型態。

朱美霖說，今日颱風最靠近，逐漸朝台灣附近的西南海域接近，雖逐漸減弱當中，但還是要多加留意風雨威脅；預估今傍晚就會相當接近恆春半島這帶，跟過去路徑預測，還有略為往南調整一些。

朱美霖指出，預估今傍晚到晚間，颱風就會登陸台灣南段陸地，在台東附近從東北出海，這段期間持續減弱當中；預估往東北方向移動期間，有快速減弱趨勢，可能轉為熱帶低壓，或進一步變性為溫帶氣旋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明
蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車
鳳凰可能「死在台灣上空」　估解除警報時間曝
古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道
宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看
跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她
最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數
粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

蘇澳淹水求助電話不斷　公所揭災情「分不清是雨是汗還是淚」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

法律菁英爆劈腿！　前女友「幫人養男友」破財百萬

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

蘇澳淹水求助電話不斷　公所揭災情「分不清是雨是汗還是淚」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

法律菁英爆劈腿！　前女友「幫人養男友」破財百萬

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

大谷翔平明年中5日先發？道奇GM：休季將進行討論

快訊／30歲男刀砍輔大名醫喊：殺你！　檢「4罪嫌」聲押禁見

00929暴力升息12%奏效！八大長老回補、大戶信心回籠

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

生活熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多熱門

相關新聞

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

輕度颱風鳳凰進逼，中央氣象署預估最快今天傍晚登陸。根據氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，高雄市、屏東縣最高達100%，台東縣99%、台南市98%、嘉義縣76%、嘉義市75%、花蓮縣62%、雲林縣56%、澎湖縣55%、南投縣42%，其他縣市則低於24%，北部均在10%以下。

業者「賭百隻烤雞」9縣市周三放假　現在他想靜靜

業者「賭百隻烤雞」9縣市周三放假　現在他想靜靜

鳳凰颱風造就「刪文超人」　網友虧爆張麗善

鳳凰颱風造就「刪文超人」　網友虧爆張麗善

宜蘭淹水！　家具全漂起如「諾亞方舟」

宜蘭淹水！　家具全漂起如「諾亞方舟」

蘇澳3小時狂下334毫米　「梅姬颱風以來最大雨量」

蘇澳3小時狂下334毫米　「梅姬颱風以來最大雨量」

關鍵字：

氣象氣象雲鳳凰颱風氣象署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面