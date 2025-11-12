快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝

▲鳳凰「高低層分離」。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風鳳凰進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。氣象署資深預報員朱美霖表示，鳳凰結構轉差，呈現「高低層分離」，雖逐漸減弱當中，但預估今天傍晚到晚間就會登陸台灣南段陸地。

陸上警戒：雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署說，鳳凰颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



朱美霖在今早6時40分的氣象署記者會提到，從周二晚間到目前颱風強度稍微減弱，暴風半徑略為縮小，從衛星雲圖看到颱風結構逐漸轉差，是高低層分離型態。

朱美霖說，今日颱風最靠近，逐漸朝台灣附近的西南海域接近，雖逐漸減弱當中，但還是要多加留意風雨威脅；預估今傍晚就會相當接近恆春半島這帶，跟過去路徑預測，還有略為往南調整一些。

朱美霖指出，預估今傍晚到晚間，颱風就會登陸台灣南段陸地，在台東附近從東北出海，這段期間持續減弱當中；預估往東北方向移動期間，有快速減弱趨勢，可能轉為熱帶低壓，或進一步變性為溫帶氣旋。