鳳凰颱風造就「刪文超人」　上班課緊急改停班課！網友虧爆張麗善

▲張麗善臉書20時02分發出「照常上班上課」，但在發出文章後三分鐘後撤文，民眾早已截圖。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

雲林縣政府11日晚間20點28分宣布12日停班停課，不過在宣布停班課前雲林縣長張麗善臉書卻在19點50分左右貼「照常上班課」，雖然馬上刪文後改成停班課，但仍被民眾截圖。過了一晚，張麗善仍然被網友虧到爆「謝謝妳我的刪文超人」。

▲人事行政總處官網19:43停班課訊息遭撤回。（圖／記者游瓊華翻攝）

11日下午16時許，縣長張麗善召集各局處長於消防局召開一級緊急應變中心會議，裁示晚間20點正式公布是否停班課。未料19點48分人事行政總處官網率先亮出「雲林縣停止上班、停止上課」公告，但卻5分鐘後又變成「尚未列入警戒區。」正當民眾一頭霧水時，這同一時間，張麗善臉書專頁出現「依中央氣象署資料，未達停班課標準，11月12日照常上班上課」貼文。

正當大家以為塵埃落定，這貼文不到3分鐘即又遭撤下，但手速快的民眾早已截圖瘋傳。最終在晚間20點24分，雲林縣府臉書與官網正式公告「雲林縣12日停止上班、停止上課。」對於公告時間延宕與資訊錯亂，縣府新聞處長陳其育回應，原訂8點整公告結果，但當時張縣長仍在進行最後判斷，同仁誤將建議版本上傳至人事行政總處；同時臉書貼文也因事先製作兩個版本（停班課、照常上班課），誤傳錯誤版本所致。

▲雲林縣長張麗善被網友虧是「刪文超人」。（圖／翻攝臉書／張麗善）

儘管有官員解釋，但張麗善臉書仍被網友虧到爆，直到今（12日）早仍有網友留言「我兒子都在問 會在刪文嗎？」、「這縣長很沒魄力，改來改去，笑爛」、「謝謝妳，我的刪文超人！」