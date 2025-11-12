宜蘭淹水！家具全漂起如「諾亞方舟」　鏟屎官為貓主留守家園

記者葉國吏／綜合報導

受鳳凰颱風與東北季風影響，宜蘭蘇澳出現超豪大雨，導致多地淹水並傳出災情。消防隊積極救援行動不便的民眾，軍方更派出AAV7兩棲突擊車前往市區協助撤離。網友分享災情影像，住家一樓被浸泡，家具全漂起來；還有網友因為貓選擇留守家園。

▲宜蘭軍方出動AAV7兩棲突擊車，救援因暴雨受困的民眾。（圖／民眾提供，下同）

宜蘭蘇澳鎮因強降雨成災，消防人員當晚冒著大雨進行緊急救援。有一位住在華中街的婦人因行動不便，無法自行撤離，消防隊員背著她安全脫困。另一名坐輪椅的男子則由兩名救援人員合力抬上橡皮艇，成功轉移到安全地點。各地救援行動仍在持續進行中。

軍方也加入救援行列，派出AAV7兩棲突擊車穿梭蘇澳市區。一輛突擊車停在中山路的某藥妝店前，透過鋁梯協助住在二樓的民眾撤離。住戶們從窗戶爬出，依次登上軍車，轉移到較為安全的地方。軍方的加入為救援工作增添了重要助力。

不少網友透過社群平台分享家中災情，有人指出蘇澳老家一樓已全被淹沒，母親已成功撤離，但因父親行動困難及加上家中還有兩隻貓，只能暫時留在原地。同時，另一位網友透過外婆家的監視器畫面，看到客廳浸泡在泥水中，家具四散漂浮，傻眼的說「是在演諾亞方舟」嗎？行動不變得外婆已在家人協助下移至二樓，但家中停電讓狀況難以掌握。民眾無奈之情溢於言表，災後重建恐需長時間努力。