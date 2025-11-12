台大大氣系學生「預言颱風假」翻車！　宣布雞排珍奶發送時間

▲台大大氣系的預測，台北至少放兩天颱風假。（圖／翻攝自黑特帝大粉專，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一名自稱台大大氣系學生的網友在臉書「黑特帝大」立下豪言，預測台北市11月12日至14日至少會因鳳凰颱風放假兩天，並以300份雞排珍奶作為失準時的祭品。結果這位學生被現實狠狠打臉，最終他也實現承諾，宣布11／16中午就在台大校園內發送雞排、珍奶，讓網友搶留言卡位。

這位網友日前在臉書發文，誓言若台北未依他預測放假，就會在11月16日中午於校內傅鐘前派送雞排和珍奶各300份。他更自信地表示，這賭注代表了台大大氣系的招牌。隨著颱風在12日登陸後迅速減弱，市府宣布不放假，網友紛紛湧入留言，調侃原PO翻車，期待他的祭品兌現。

▲台大大氣系學生宣布發送雞排時間地點。（圖／翻攝臉書／黑特帝大）

面對網友的敲碗和嘲諷，留言區熱鬧非凡。有人幽默問「雞排什麼時候開送？」也有鄉民建議原PO「轉系吧，畢業恐怕難了」。一時之間，祭品文成了話題焦點，吸引大量網友關注。同時也有學生在留言中表示期待能在傅鐘前親自拿到雞排珍奶。

週二深夜，疑似原PO再度發文，確認兌現承諾。他表示11月16日中午12點將準時在傅鐘前發送雞排珍奶，數量有限，派完為止。此文一出也引來許多網友留言，紛紛刷一排「卡」，也有人直接留言點餐。至於到底會不會在當天發放，拭目以待。