花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村！鐵路恐停駛、台9線淹水中斷

記者董美琪／綜合報導

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮山區今天持續降雨，馬太鞍溪水位急速上升，從左岸無堤防地段沖入萬榮鄉明利村，導致多條道路中斷，多戶民宅受損，洪水更沿大排、產業道路漫至省道台9線。晚間觀察發現，泥流夾帶更多土石，可能影響鐵路行車安全。

▲花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村，多戶民宅受損，物品遭河水沖走。（圖／民眾提供，下同）



台鐵東區營運處副處長楊舜安表示，光復隧道北口上方今午曾出現積水，鳳林至瑞穗間北上、南下列車一度停駛，下午4時後恢復正常運行。不過，晚間7時50分接獲緊急通報，發現隧道北口積水夾帶大量泥石，上游水量增大，可能造成隧道堵塞，加派人員在隧道口堆置沙包及太空包，防範災情擴大。

楊副處長指出，馬太鞍溪涵管便道已被洪水淹沒，南北雙向交通中斷。鐵路作為重要聯絡交通工具，將全力維護通行，但為安全起見，明天中午前，東部幹線對號列車樹林至台東全線停駛，區間（快）車鳳林至瑞穗暫停，樹林至鳳林、瑞穗至台東則視天候機動行駛。

針對明利村受淹災情，花蓮縣長徐榛蔚表示，水利署雖持續疏濬馬太鞍溪，但堰塞湖溢流夾帶大量土泥，已將原本清理過的溪床再次填滿，造成洪水沖毀便道。馬太鞍溪北岸破口，也讓土石和泥水沿產業道路流入社區、排水溝渠及農地。徐縣長呼籲水利署立即採取措施阻止泥水進入社區，並建議未來整治計畫應向上游延伸堤防，提高防洪能力。

明利村長林萬成表示，今年9月光復鄉洪災前，就曾反映堤防有破口，九水河分署雖多次會勘，但未見改善，這次洪水才會從缺口沖進部落。

經濟部指出，堰塞湖造成災害後，明利村長曾提出延伸堤防的需求。經評估後，該區屬高灘地，淹水風險相對低，因此先進行短期加固，集中人力和機具完成疏濬及破損堤防重建工作。隨著昨日起雨量增加，泥水才流入社區。水利署已派遣怪手導水，並搭配消波塊等措施，強化防堵，避免河水溢入市區。

花蓮縣政府深夜快訊：

公路部分：

1.花蓮－台東方向：建議改行台9線或台11線。

2.花蓮－瑞穗、玉里、富里方向：採台9線－台11線－台30線－接回台9線通行。

3.總重21噸以上大貨車及甲、乙類大客車：禁止行駛縣道193線。大型車輛往返南北時，務必依規定改行台11線，降低交通風險。

鐵路部分：

1.對號列車：樹林=台東間全區間停駛。

2.區間(快)車：鳳林=瑞穗間停駛。樹林=鳳林、瑞穗=台東間視風雨狀況機動行駛。