鳳凰來襲！彰化遲到晚上8點半才宣布停班課　關鍵原因曝光

▲彰化縣明日停班停課。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風持續進逼，根據最新路徑預報，暴風圈預計將於「明天清晨」接觸陸地，登陸時間點略有延後。颱風中心預估在明天傍晚至晚間，於「高雄、屏東」一帶登陸，並於週四清晨從「台東」出海。整個西半部及南部地區的風雨將會隨著時間明顯增強。彰化縣列入警戒範圍，遲至晚間8點30分宣布明日停班停課。

氣象局說明，鳳凰颱風的路徑穩定，預計在明天傍晚到晚上之間，於高雄、屏東一帶登陸。隨後颱風中心將穿越台灣南部，並在週四的清晨時分，從台東附近出海。雖然颱風晚點到，整個西半部及南部地區的風雨將會隨著時間明顯增強。

氣象署也公布了符合停班停課風雨標準的區域，主要集中在「濱海鄉鎮」與「山區」：強風警戒區： 包括台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣的「濱海鄉鎮」，以及整個恆春半島。此外，離島的馬祖與澎湖縣，風力也預測將達到停班課標準。

以往中部四縣市颱風停班停課皆同步公布，因為氣象署公布預告，今晚台中率先於7點40分公布停班課消息，而南投縣表示，本縣風力預測平均風力4至5級，最大陣風6至7級；24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，尚未達到停班停課標準，因此11月12日（星期三）正常上班、正常上課。

因應可能的災害風險，彰化縣政府跟進雲林縣，於晚間8點30分宣布，明日（週三）全天停止上班、停止上課，請鄉親們今晚盡早做好防颱準備，非必要不要外出。

隨著颱風逐漸逼近，縣府提醒民眾，務必固定好招牌、陽台花盆，並提前準備手電筒、食物與飲用水，嚴防可能發生的停電停水。也請避免前往海邊、山區活動，隨時注意最新氣象資訊及縣市政府發布的防災訊息。