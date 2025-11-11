　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝　代號「玄龍」或已正式服役

▲解放軍空軍釋出無人攻擊機「玄龍」協同作戰畫面。（圖／翻攝北京日報）

▲解放軍空軍釋出無人攻擊機「玄龍」協同作戰畫面。（圖／翻攝北京日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

11月11日為解放軍空軍成立76週年，官方發表主題微電影《夢遠》表示慶祝。影片其中一段畫面顯示，攻擊-11無人機代號「玄龍08」與殲-20等戰機編隊協同，被視為該型機正式服役的訊號，成為軍事迷觀察熱議焦點。

▲解放軍空軍釋出無人攻擊機「玄龍」協同作戰畫面。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，2025年11月11日是解放軍空軍成立76週年，解放軍空軍推出主題微電影《夢遠》，其中，一個對話片段引起廣泛關注。「玄龍08已達6號陣位」；「威龍1號收到」；「已與玄龍協同」。

影片中可見，一架標記為「玄龍08」的大型飛行器從機庫亮相，鏡頭轉換後，「玄龍08」與殲-20等兩架戰機組成三機編隊，呈現協同作戰畫面。官方片段中的通話代號與協同台詞，使外界推斷該型無人機已具備與有人機聯合作戰的能力或進入列裝部署。

▲解放軍空軍釋出無人攻擊機「玄龍」協同作戰畫面。（圖／翻攝北京日報）

公開資訊指出，攻擊-11為大陸自主研發的隱身型打擊無人機，採無尾飛翼佈局，具備較佳隱身性能與較長續航能力，根據此前曝光的技術參數包括機長約11.65公尺（或約10公尺）、翼展約14公尺、最大航程可達約4000公里、作戰半徑約1500公里與約6小時續航力。

此外，其最大巡航速度接近0.9馬赫，機上設有兩個內置彈艙，載彈量約2噸，可攜帶精確制導炸彈、反輻射導彈或小型巡飛彈蜂群等武器。

▲解放軍空軍釋出無人攻擊機「玄龍」協同作戰畫面。（圖／翻攝北京日報）

外界分析，若該型無人機能與殲-20等平台在編隊中協同執行任務，代表無人/有人混合編隊指揮、感知與通信能力出現進展，對提升遠端打擊、壓制敵方預警與防空體系具有戰術意義。不過，官方尚未就服役細節或性能公開更多技術數據；影片所示狀況是否等同「正式服役」，仍待解放軍進一步公告或官方公開資料確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠
林心如國中制服照曝光！「同框大咖男神」：有人認得出來嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歐盟擬強制排除中興、華為設備　陸外交部：違反市場原則

華為、中興掰了？　傳歐盟擬強制成員國剔除兩牌電信設備

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝　代號「玄龍」或已正式服役

極光將現身大陸北方！　紅色弱極光機率最高

「賣二手飲料提袋」在陸網爆紅　他笑：原本是垃圾結果賺千元

桂台論壇共創AI新機遇　潘賢掌：兩岸加強經濟合作是人間正道　

上海交大驚現340萬天價學費！　網揶揄：鍍金專用電解槽

漢堡王中國也被中資買下　成立合資公司注資3.5億擁83％股權

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

繼「斬首高市」說　陸大使館再嗆：阻撓統一只會「引火燒身」

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

歐盟擬強制排除中興、華為設備　陸外交部：違反市場原則

華為、中興掰了？　傳歐盟擬強制成員國剔除兩牌電信設備

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝　代號「玄龍」或已正式服役

極光將現身大陸北方！　紅色弱極光機率最高

「賣二手飲料提袋」在陸網爆紅　他笑：原本是垃圾結果賺千元

桂台論壇共創AI新機遇　潘賢掌：兩岸加強經濟合作是人間正道　

上海交大驚現340萬天價學費！　網揶揄：鍍金專用電解槽

漢堡王中國也被中資買下　成立合資公司注資3.5億擁83％股權

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

繼「斬首高市」說　陸大使館再嗆：阻撓統一只會「引火燒身」

丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

冬盟旅日巨人投手黃錦豪因傷退賽　平鎮同窗對決許庭綸破局

萬海Q3EPS4.15元季增3.77元　看好第四季亞洲線旺季與中美關稅利多

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

乾杯集團再推新品牌　「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代百貨

台鐵光復隧道北口淹水退了　「鳳林=瑞穗」下午4點起恢復行駛　　

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

6公尺麵包超人現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

【北捷白髮婦又爆黑料】雨傘毆打博愛座女童被起訴

大陸熱門新聞

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！1個月男友出軌了

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

防盜鈴故障！　老人「脫褲自清」超市員工：算了

陸女稱娃養了3個月「疑抱錯」　醫竟回：有可能

陸女成「冷凍人」　老公3年就交新女友

繼「斬首高市」說　陸大使館再嗆：阻撓統一只會「引火燒身」

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

小獅子進房提供「叫醒服務」 趴床與住客互動...每日限量20間

63kg小學生尿酸飆到440！醫生：太常補身體

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議 陸：性質和影響極其惡劣

「賣二手飲料提袋」爆紅！陸網笑：原本是垃圾

上海交大驚現340萬天價學費！　網揶揄：鍍金專用電解槽

更多熱門

相關新聞

今年雙11航空貨運少了電商貨　無人機與AI產品撐高歐美線運價

今年雙11航空貨運少了電商貨　無人機與AI產品撐高歐美線運價

往年雙11、雙12是航空貨運的大旺季，今年8月29日美國取消800美元以下包裹關稅豁免後，電商貨改以一般貨進入美國，原部分以空運運送的貨物，大量轉往海運，讓今年雙11前後已經見不到電商貨出貨熱潮，大型航空貨運承攬業者指出，今年11月航空貨運運價卻優於去年同期，歐洲線有無人機支撐，美國線有AI相關產品與伺服器等。

涉嫌挑釁北韓！尹錫悅遭檢以「利敵罪」起訴

涉嫌挑釁北韓！尹錫悅遭檢以「利敵罪」起訴

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

大陸軍方確認福建艦「常駐三亞」　艦載機滿編「不會太久」

大陸軍方確認福建艦「常駐三亞」　艦載機滿編「不會太久」

福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

關鍵字：

共軍解放軍無人機玄龍協同作戰大陸軍武忠誠僚機攻擊-11

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面