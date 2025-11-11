解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝　代號「玄龍」或已正式服役

▲解放軍空軍釋出無人攻擊機「玄龍」協同作戰畫面。（圖／翻攝北京日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

11月11日為解放軍空軍成立76週年，官方發表主題微電影《夢遠》表示慶祝。影片其中一段畫面顯示，攻擊-11無人機代號「玄龍08」與殲-20等戰機編隊協同，被視為該型機正式服役的訊號，成為軍事迷觀察熱議焦點。

《北京日報》報導，2025年11月11日是解放軍空軍成立76週年，解放軍空軍推出主題微電影《夢遠》，其中，一個對話片段引起廣泛關注。「玄龍08已達6號陣位」；「威龍1號收到」；「已與玄龍協同」。

影片中可見，一架標記為「玄龍08」的大型飛行器從機庫亮相，鏡頭轉換後，「玄龍08」與殲-20等兩架戰機組成三機編隊，呈現協同作戰畫面。官方片段中的通話代號與協同台詞，使外界推斷該型無人機已具備與有人機聯合作戰的能力或進入列裝部署。

公開資訊指出，攻擊-11為大陸自主研發的隱身型打擊無人機，採無尾飛翼佈局，具備較佳隱身性能與較長續航能力，根據此前曝光的技術參數包括機長約11.65公尺（或約10公尺）、翼展約14公尺、最大航程可達約4000公里、作戰半徑約1500公里與約6小時續航力。

此外，其最大巡航速度接近0.9馬赫，機上設有兩個內置彈艙，載彈量約2噸，可攜帶精確制導炸彈、反輻射導彈或小型巡飛彈蜂群等武器。

外界分析，若該型無人機能與殲-20等平台在編隊中協同執行任務，代表無人/有人混合編隊指揮、感知與通信能力出現進展，對提升遠端打擊、壓制敵方預警與防空體系具有戰術意義。不過，官方尚未就服役細節或性能公開更多技術數據；影片所示狀況是否等同「正式服役」，仍待解放軍進一步公告或官方公開資料確認。