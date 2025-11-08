　
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸軍方確認福建艦「常駐三亞」　艦載機滿編「不會太久」

▲▼福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。（圖／翻攝微博）

▲福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」，5日在海南三亞入列。對於福建艦艦載機何時滿編上艦，大陸海軍發言人冷國偉8日受訪表示，相信不會等太久。他並確認，福建艦的常駐地為三亞軍港。

在回答福建艦是否會在三亞軍港部署時，冷國偉表示，福建艦是大陸海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地為三亞軍港。他稱，波瀾壯闊的遠海大洋，才是航母真正的家；未來，「福建艦將常態出現在那片廣闊的舞台」。

關於福建艦艦載機何時滿編上艦，冷國偉說，福建艦建造的同時，殲-35、殲-15T、殲-15D等艦載戰鬥機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計劃穩步推進，至於何時能夠實現滿編上艦，他稱，相信不會等太久。

▲▼福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。（圖／翻攝微博）

至於福建艦入列後何時能夠形成實戰能力，冷國偉表示，福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航母，很多設備和技術都是第一次實際運用，入列後該艦將繼續深入開展相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計劃安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。

在回答關於中共海軍下一步航母發展計劃時，冷國偉稱，大陸發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。對於大陸航母的後續發展計劃，將根據國防需要綜合考慮。

對於外傳存在「航母命名庫」一事，冷國偉表示，根據中共海軍艦艇命名相關規定，航空母艦以省級行政區劃命名，在命名過程中還會綜合考慮各省、區、市申請意願等因素，最終報中共中央軍委批准後確定。他說，至於「航母命名庫」，並不存在這樣一個名單。

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

大陸軍方確認福建艦「常駐三亞」　艦載機滿編「不會太久」

大陸私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線　火速改名

紐時：大陸透過稀土管制　衝擊歐洲軍備擴張計畫

福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

安世半導體爭議有解？　陸商務部：同意荷蘭派員磋商

福建艦使西太軍力轉變？　胡錫進：台灣在軍事上徹底成中國內部事務

蕭美琴罕見於歐洲議會演說　大陸怒嗆：停止為台獨行徑「撐腰張目」

陸男長期熬夜打遊戲　智力從30歲「退回到3歲」

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

大陸熱門新聞

陸男女名醫值班室交纏　開戰前先鋪無菌墊

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

陸雙11退貨率超80%！多人製巨型吊牌防奧客

全紅嬋忍痛抱傷出賽　醫：她有癱瘓風險

川習會見效？中國突恢復美國大豆進口

馬習會10周年！陸重申「九二共識」重要性

陸男長期熬夜打遊戲　智力從30歲「退回到3歲」

花864萬元搞「赴陸登錄系統」？陸委會喊冤

蕭美琴赴歐洲議會演說　大陸怒嗆：停止為台獨行徑「撐腰張目」

「好友港節市集」8、9日華山登場

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

陸第三艘航母「福建艦」入列　習近平親按彈射

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO 休息5天現身：看人還是重影

相關新聞

福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

大陸第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」5日正式在海南三亞入列，分析指出，未來福建艦和山東艦可能同時部署在南海的同一港口，以利於在該海域展開實戰化訓練。另有大陸軍事專家公開聲稱，「最理想的航母母港其實是台灣」。

福建艦服役　胡錫進：台灣在軍事上徹底成中國內部事務

福建艦服役　胡錫進：台灣在軍事上徹底成中國內部事務

福建艦正式入列　陸官媒曝：「必去」台灣海峽

福建艦正式入列　陸官媒曝：「必去」台灣海峽

機器狼首秀搶灘出師不利

機器狼首秀搶灘出師不利

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

