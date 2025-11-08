大陸軍方確認福建艦「常駐三亞」　艦載機滿編「不會太久」

▲福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」，5日在海南三亞入列。對於福建艦艦載機何時滿編上艦，大陸海軍發言人冷國偉8日受訪表示，相信不會等太久。他並確認，福建艦的常駐地為三亞軍港。

在回答福建艦是否會在三亞軍港部署時，冷國偉表示，福建艦是大陸海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地為三亞軍港。他稱，波瀾壯闊的遠海大洋，才是航母真正的家；未來，「福建艦將常態出現在那片廣闊的舞台」。

關於福建艦艦載機何時滿編上艦，冷國偉說，福建艦建造的同時，殲-35、殲-15T、殲-15D等艦載戰鬥機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計劃穩步推進，至於何時能夠實現滿編上艦，他稱，相信不會等太久。

至於福建艦入列後何時能夠形成實戰能力，冷國偉表示，福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航母，很多設備和技術都是第一次實際運用，入列後該艦將繼續深入開展相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計劃安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。

在回答關於中共海軍下一步航母發展計劃時，冷國偉稱，大陸發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。對於大陸航母的後續發展計劃，將根據國防需要綜合考慮。

對於外傳存在「航母命名庫」一事，冷國偉表示，根據中共海軍艦艇命名相關規定，航空母艦以省級行政區劃命名，在命名過程中還會綜合考慮各省、區、市申請意願等因素，最終報中共中央軍委批准後確定。他說，至於「航母命名庫」，並不存在這樣一個名單。