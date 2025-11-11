曝民調最慘時僅領先柯志恩5%　賴瑞隆：若柯挺鄭麗文路線人民不會接受

▲賴瑞隆初選登記。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026地方大選在即，民進黨黨內初選登記昨開跑，綠委賴瑞隆今（11日）也到民進黨中央登記投入高雄市長黨內初選，對於藍營候選人柯志恩，賴受訪時表示，國民黨主席鄭麗文這段時間的表現被大家認為親中，鄭麗文提出的縣市長人選是否支持這樣的路線？還是要呼籲柯志恩說清楚。對於近期民調，賴則表示，每個月都有做民調，最多有領先柯志恩到20%、最危急的時候僅有5%，最近又把差距拉大，只要民進黨持續正確施政路線，就可以得到人民支持。

對於初選，賴瑞隆表示，民進黨制度行之有年，相信這是一場正向、良性競爭，大家提出更多願景、政策爭取支持，大家都有很高熱情跟理想，一起努力、團結一致守住高雄，自己在高雄市府擔任新聞局長、海洋局長、觀光局主秘、建設局專委，有10年經驗，在立法院也爭取6千億建設經費、得到19次優秀立委，自己做好準備承擔重任，讓高雄繼續發展。

賴瑞隆強調，從謝長廷、陳菊到陳其邁，高雄不斷轉型進步，接下來這一棒非常關鍵，期待延續前人優秀政績，他已經做好準備，希望得到所有市民支持，在初選、大選過關，延續高雄光榮，這次初選，所有黨內同志都很優秀，相信過去在立法院有很多共同努力的成績，讓高雄進步發展，初選過後團結一致，讓高雄持續進步，這是共同目標。

至於跟柯志恩的差別？賴瑞隆表示，這段時間謝謝所有鄉親鼓勵跟支持，自己擔任政務官、立委表現，得到很大肯定，他跟柯志恩最大差異來自市政經驗，包含黃色小鴨、五月天演唱會經濟、大小施政會議，對市府嫻熟，今天當選、明天立即上班，且市府同仁都是老同事，過去很多創新政策，自己參與其中，但柯志恩相對陌生，這是他跟柯志恩最不同之處。

賴瑞隆也提到，自己全力支持高雄合理競爭跟發展，提出空汙法修正，希望讓高雄財源合理分配，但柯志恩卻提出台北首都+3%的條款，導致高雄實質損失200億，讓重北輕南更加惡化，這是柯志恩對不起高雄的地方，面對質疑時，柯志恩連說三次，「傅崐萁豈是我說得動的？」如果柯志恩連傅崐萁都不敢挑戰，憑什麼爭取高雄人支持、參選高雄市長？

賴瑞隆強調，自己有信心初選過關後，明年大選爭取市民支持、擊敗柯志恩，延續高雄施政、讓高雄進步發展。

賴瑞隆表示，鄭麗文這段時間的表現讓大家認為親中，形同習近平代言人，鄭麗文提出的縣市長人選是否支持這樣的路線？支持柯志恩、謝龍介甚至張善政，是否就支持鄭麗文？還是要呼籲柯志恩說清楚，路線是否跟鄭麗文一樣，如果兩人是同一陣線，高雄人絕不會接受這樣的候選人，也呼籲鄭麗文慎思，若把國民黨帶向親共，台灣人民會做出智慧選擇。

媒體也詢問近期民調，賴瑞隆透露，每個月都有做民調，隨時要了解每個區域的狀況、修正不足的地方，民調最多有領先柯志恩到20%、最危急的時候僅有5%，最近又把差距拉大了，只要民進黨持續正確的施政路線，絕對可以得到人民支持。