不會打「票投王育敏支持鄭麗文」　蔡易餘登記嘉義縣長初選盼良性競爭

▲民進黨立委蔡易餘登記黨內嘉義縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026黨內初選登記昨開跑，綠委蔡易餘今（11日）在另外兩位嘉義立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央登記投入嘉義縣長黨內初選，對於議員黃榮利的挑戰，蔡易餘表示，任何人登記都樂觀看待，良性競爭下還是強調八個第一、造就唯一。而國民黨預計派立委王育敏參選，未來大選是否打出「票投王育敏就是支持鄭麗文」選戰口號？蔡回應，王育敏也是嘉義鄉親，未來她代表國民黨參選，一樣是良性競爭，「整個嘉義團結一致、自己不會朝這個方向打選戰」。

對於挑在這個時間點登記初選，蔡易餘表示，當時想到四個1，11月11日，11點11分完成登記，挑在這個時候也不是湊巧，就是要強調嘉義未來「All in one,one for all.八方第一，造就唯一，唯一支持蔡易餘」。

蔡易餘指出，嘉義這幾年在翁章梁縣長主政下發展大南方產業走廊半導體科技園區，未來在民雄也有航太園區等等，這些園區落成，會讓嘉義從農業縣市朝農工科技大縣發展，這次登記初選要讓嘉義創造八個第一，產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、教育、文化領域都要拔得頭籌。

蔡易餘強調，All in one,one for all.八方第一，造就唯一。接下來兩個月會努力拼這場初選，把最好的呈現給嘉義鄉親，感謝王美惠、陳冠廷兩位委員陪同登記，「我們是堅強嘉義隊，只要對嘉義最好，絕對全力以赴」。

對於議員黃榮利的挑戰，蔡易餘表示，「我們都是嘉義隊，大原則下沒有分什麼系」，他強調，只要對嘉義最好就全力爭取，民進黨制度中，縣長卸任要交棒，就是要透過黨內初選，任何人登記都樂觀，良性競爭下還是強調八個第一、造就唯一。媒體詢問是否有帶幸運物？蔡易餘回應，今天就帶兩個幸運物，一個王美惠、一個陳冠廷。

至於未來是否會打出「票投王育敏就是支持鄭麗文」的選戰口號？蔡易餘指出，王育敏也是嘉義鄉親，未來她代表國民黨參選，一樣是良性競爭，「整個嘉義團結一致、造就嘉義最好，自己不會朝這個方向打選戰」。