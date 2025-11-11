　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文「拜共諜」連黨內都不滿　趙少康：一切以台灣選民為重

▲▼趙少康說明接受中評委證書相關 。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康強調，選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，但對象包含吳石等4名共諜，黨內也出現反彈聲音，認為其踐踏中華民國尊嚴。前中廣董事長趙少康今（11日）指出，鄭麗文有自己的觀點，但到底選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持，一切都還是以台灣選民利益為重。

台灣地區政治受難人互助會8日在馬場町紀念公園舉行「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，鄭麗文前往致詞，遭質疑「配合中共」、「統戰操作」。

趙少康今日表示，鄭麗文有自己的觀點，「她也講了邀請單位並沒有說有吳石，我想她既然這樣講，我們就相信她」。但他也說，兩岸議題很敏感，選舉時一定要小心，不要被人家戴帽子，不管是紅帽子或什麼帽子，都要非常小心 ，「我想鄭麗文很聰明，她一定會知道的。」

黨內候選人擔心被貼上紅統標籤後，2026、2028難選？趙少康笑說，貼上去標籤也可以撕下來，「選舉到底選區在台灣，選民是台灣選民」，國民黨是要訴求讓台灣選民支持，選民支持了就當選，不支持就不會當選，道理很簡單，一切都以台灣選民的利益為重、以台灣前途為重。他指出，不管是哪個政黨，選區在台灣，怎麼樣都是要以台灣為重，任何政黨都一樣。

至於黨內對鄭麗文是否看法分歧，趙少康說，國民黨內目標一致，希望2026、 2028能夠勝選，這點一致對外。

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國防部全民防衛動員署後備指揮部一名尤姓上尉，因缺錢竟鋌而走險，偷翻軍中文件、機密資料，傳給中國人士換取虛擬貨幣「泰達幣」近15萬元。不僅嚴重危及國安，更讓自己從軍官變階下囚。橋頭地檢署今（11）日偵結依《國家安全法》及《貪污治罪條例》等罪起訴，檢方痛斥他「罔顧國家安全」，建請法院從重量刑。

