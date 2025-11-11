展晟照明捐104萬救災器材！　黃偉哲：為消防增添最強後盾

▲展晟照明捐贈救災器材，由市長黃偉哲代表受贈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南善心企業展晟照明股份有限公司秉持回饋社會的初心，再度以具體行動支援消防安全，捐贈台南市消防局第六救災救護大隊一批救災器材，總價值達新台幣104萬8000元，11日在消防局舉行，由市長黃偉哲代表受贈，盼能強化大台南的救災效能與第一線救護安全。

展晟照明曾於2013年遭遇倉儲火災，深刻體會消防人員在濃煙火場中冒險救災的危險與辛勞。企業因此格外感念消防同仁的專業與勇氣，2016年便曾捐贈歐規消防帽105頂，總價值100萬元。本次再度捐贈，展現企業長期支援消防的心意。

本次捐贈內容包含空氣呼吸器面罩及無線電連結器18組、氣體二用偵測器10組。新裝備可讓消防人員在火場環境中提升通訊品質、強化指揮調度，同時讓救護人員能即時偵測一氧化碳（CO）與硫化氫（H₂S）等致命氣體，避免在不知情的狀況下暴露於危險。

市長黃偉哲表示，消防人員是守護市民生命與財產安全的無名英雄，任務危險且充滿挑戰，需要最好的防護裝備。展晟照明的善舉不只提升本市消防戰力，也體現企業回饋鄉里的精神。他也提醒，鳳凰颱風逐步接近台灣，市民應提前做好防颱準備。

消防局長李明峯指出，本次捐贈是對消防人員莫大的肯定與支援。空氣呼吸器面罩搭配無線電套件組可確保火場通訊穩定，而氣體偵測器則替救護人員多添一道安全防線，讓同仁在執勤時更安心。

展晟照明表示，希望透過此次捐贈拋磚引玉，帶動更多企業與社會力量投入消防公共安全，共同守護市民生命與財產。