120米高大煙囪放倒畫面曝！台電通霄發電廠宣告舊機組走入歷史

記者楊永盛／苗栗報導

台電公司苗栗通霄火力發電廠5支大煙囪除役，先前已放倒4支，昨（10）晚6點6分趁鳳凰颱風侵台之前，將120公尺高的5號機煙囪放倒，落地時瞬間發出轟隆巨響、地表震動，宣告舊機組發電時代走入歷史，未來全新發電機組繼續供電。

▲台電通霄火力發電廠昨晚將5號機組大煙囪（右）放倒，宣告舊機組走入歷史。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

台電公司指出，通霄發電廠6座大煙囪是陪伴苗栗鄉親多年的記憶地標，隨著國家能源轉型政策推動及機組更新規劃，通霄發電廠早期燃氣機組已逐步除役，煙囪歷經35年商轉，原先3座彩繪煙囪2019年10月底功成身退，第4號舊煙囪今年9月27日順利完成拆除，隨著配合通霄第2期更新改建工程，進行原場域拆除作業也已接近尾聲，先前敲定昨晚進行第5號舊煙囪「放倒」作業。不過，目前通霄電廠僅剩6號機煙囪一枝獨秀，數年內仍保留。

台電說，第5號舊煙囪依循相同工法，專業團隊先在煙囪開鑿口的背側洗孔，避免傾倒時產生風壓，利用伐樹原理，在底部開鑿高10公尺，長度超過煙囪底部圓周一半的開口，利用煙囪自體重量下壓並以鋼纜引導倒向而傾倒，在相對落點設置三組緩衝堆及一組防護堆用以吸收落地震動衝擊，防止物體飛濺。

為確保電力系統安全，已先行停止6號機組發電，並將相關電驛隔離避免誤動作，作業前先進行地面灑水固定粉塵，除原先配置4台灑水車外，此次另拉設2處固定消防水瞄子進行立即灑水，避免煙囪卸倒後煙塵擴散，對環境影響降至最低。台電說，這座高達120公尺的舊煙囪，長年伴隨廠區與在地居民生活視野，承載地方共同記憶，雖功成身退，但其於地方發展及能源供應中所扮演角色不會因拆除而消失。