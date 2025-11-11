鳳凰襲台！台南漁船硬要出海「收漁具」 當場挨罰成全台首例

▲鳳凰颱風襲台，台南漁船執意出海收漁具，成首例違法禁制令開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

鳳凰颱風持續接近，今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署預估，其暴風圈最快明天凌晨接觸西南方陸地，明天下午至傍晚登陸南部陸地，目前陸上警戒範圍包括台南、台東、高雄及屏東等4縣市。

海巡署也在颱風來襲期間，針對海岸進行部署、巡邏，在10日下午5時許，一艘漁船不聽從台南市政府公告禁制令「漁船只進不出」，仍執意要出港，遭到海巡署南部分署第11岸巡隊攔阻，並且針對違規行為開立舉發單，也是鳳凰颱風首例違法禁制令的案件。

海巡署表示，在安平商港安檢所於10日下午6時許，受理該船出港申報時，船長表示將前往外海回收漁具，隨即由該所郭所長向船長宣導禁制令內容及相關法令，明確告知若出港將觸犯《災害防救法》之規定。

但是該漁船仍於下午6時48分執意出港，安檢人員即依法開立舉發單，後續將函送台南市政府裁罰，海巡署也呼籲，颱風期間海象惡劣，政府發布禁制令旨在維護漁民及船舶安全，海巡單位將持續加強港區巡查及勸導，對違規出港行為依法嚴辦，確保港區及海上作業安全。