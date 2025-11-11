　
社會 社會焦點 保障人權

鳳凰襲台！台南漁船硬要出海「收漁具」 當場挨罰成全台首例

▲▼鳳凰颱風襲台，台南漁船執意出海收漁具，成首例違法禁制令開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鳳凰颱風襲台，台南漁船執意出海收漁具，成首例違法禁制令開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

鳳凰颱風持續接近，今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署預估，其暴風圈最快明天凌晨接觸西南方陸地，明天下午至傍晚登陸南部陸地，目前陸上警戒範圍包括台南、台東、高雄及屏東等4縣市。

海巡署也在颱風來襲期間，針對海岸進行部署、巡邏，在10日下午5時許，一艘漁船不聽從台南市政府公告禁制令「漁船只進不出」，仍執意要出港，遭到海巡署南部分署第11岸巡隊攔阻，並且針對違規行為開立舉發單，也是鳳凰颱風首例違法禁制令的案件。

▲▼鳳凰颱風襲台，台南漁船執意出海收漁具，成首例違法禁制令開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

海巡署表示，在安平商港安檢所於10日下午6時許，受理該船出港申報時，船長表示將前往外海回收漁具，隨即由該所郭所長向船長宣導禁制令內容及相關法令，明確告知若出港將觸犯《災害防救法》之規定。

但是該漁船仍於下午6時48分執意出港，安檢人員即依法開立舉發單，後續將函送台南市政府裁罰，海巡署也呼籲，颱風期間海象惡劣，政府發布禁制令旨在維護漁民及船舶安全，海巡單位將持續加強港區巡查及勸導，對違規出港行為依法嚴辦，確保港區及海上作業安全。

11/09 全台詐欺最新數據

颱風天「執意出港」　台南將軍籍漁船遭開罰

颱風天「執意出港」　台南將軍籍漁船遭開罰

鳳凰颱風進逼，沿海地區出現陣陣風浪，台南市府10日下午5時30分公告禁制令，漁船只進不出，惟一艘將軍籍漁船仍執意出港回收漁具，海巡署南部分署第一一岸巡隊安平商港安檢所為確保民眾生命及財產安全，於告知相關法規後，依法開立舉發單，為本次颱風期間首起違反禁制令案件。

LIVE／鳳凰陸警「高屏警戒」　氣象署最新說明

LIVE／鳳凰陸警「高屏警戒」　氣象署最新說明

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

