黃明志「投案Day8」堅持無辜狀況好　謝侑芯家屬台灣寄出關鍵證物

▲謝侑芯。（圖／翻攝IG／irisirisss900）

記者葉國吏／綜合報導

42歲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，本月4日深夜到警局投案，隔天遭警方聲請延押6天協助調查，今（10日）期滿二度被延押，限期3天，預計本周四（13日）期滿他的代理律師表示黃明志堅持自己無辜，目前身心狀況良好。謝侑芯家屬也從台灣寄關鍵證物到馬來西亞協助偵辦。

31歲台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞飯店浴室猝逝，全案朝謀殺罪偵辦，和謝侑芯共度一夜的黃明志，是她生前最後接觸的人，原本涉持有搖頭丸和濫用毒品已交保，4日遭大馬警方追緝，直到深夜才現身警局投案，隔天警方聲請延扣獲准，限期6天，今期滿再度被延押3天，地點皆是吉隆坡金馬警局。

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

據《中國報》報導，黃明志的代理律師鄭清豐今早現身警局，延押程序後，記者問及「黃明志是否堅持自己無辜」，鄭律師回應：「是的，當然。」至於黃明志是否為本案唯一嫌犯？鄭律師說自己無權回覆這個問題，應由警方回答，而且他並不確定黃明志是否為本案唯一嫌犯。

鄭律師透露，和黃明志會面時，他看起來身體健康，精神狀況良好。鄭律師也說，黃明志是一個心態積極的人，雖然現在被拘留，並沒有任何投訴。

▲黃明志的代理律師鄭清豐。（圖／翻攝中國報）

為了協助馬來西亞警方找到死因，謝侑芯家屬代表10日在律師及保鑣陪同下，將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，，謝家人才將物品從台灣寄到馬來西亞，再由家屬代表交給警方。