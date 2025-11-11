　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃明志「投案Day8」堅持無辜狀況好　謝侑芯家屬台灣寄出關鍵證物

▲▼謝侑芯。（圖／翻攝IG／irisirisss900）

▲謝侑芯。（圖／翻攝IG／irisirisss900）

記者葉國吏／綜合報導　

42歲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，本月4日深夜到警局投案，隔天遭警方聲請延押6天協助調查，今（10日）期滿二度被延押，限期3天，預計本周四（13日）期滿他的代理律師表示黃明志堅持自己無辜，目前身心狀況良好。謝侑芯家屬也從台灣寄關鍵證物到馬來西亞協助偵辦。

31歲台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞飯店浴室猝逝，全案朝謀殺罪偵辦，和謝侑芯共度一夜的黃明志，是她生前最後接觸的人，原本涉持有搖頭丸和濫用毒品已交保，4日遭大馬警方追緝，直到深夜才現身警局投案，隔天警方聲請延扣獲准，限期6天，今期滿再度被延押3天，地點皆是吉隆坡金馬警局。

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

據《中國報》報導，黃明志的代理律師鄭清豐今早現身警局，延押程序後，記者問及「黃明志是否堅持自己無辜」，鄭律師回應：「是的，當然。」至於黃明志是否為本案唯一嫌犯？鄭律師說自己無權回覆這個問題，應由警方回答，而且他並不確定黃明志是否為本案唯一嫌犯。

鄭律師透露，和黃明志會面時，他看起來身體健康，精神狀況良好。鄭律師也說，黃明志是一個心態積極的人，雖然現在被拘留，並沒有任何投訴。

▲▼黃明志的代理律師鄭清豐。（圖／翻攝中國報）

▲黃明志的代理律師鄭清豐。（圖／翻攝中國報）

為了協助馬來西亞警方找到死因，謝侑芯家屬代表10日在律師及保鑣陪同下，將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，，謝家人才將物品從台灣寄到馬來西亞，再由家屬代表交給警方。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／全台6縣市、銘傳大學3校區停班課！　鳳凰今晨登陸
快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準
政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲
快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度汽車爆炸案查獲大量爆裂原料　至少8死24傷

政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲3.06%

印度德里汽車爆炸　增至10死逾30傷

黃明志「投案Day8」堅持無辜狀況好　謝侑芯家屬台灣寄出關鍵證物

BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷　全國多地區宣布進入高度警戒

國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案「關鍵證物」？家屬代表警局首露面　交出行李箱及2手機

厄瓜多監獄血腥暴動釀31死　多名囚犯慘遭勒斃

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

印度汽車爆炸案查獲大量爆裂原料　至少8死24傷

政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲3.06%

印度德里汽車爆炸　增至10死逾30傷

黃明志「投案Day8」堅持無辜狀況好　謝侑芯家屬台灣寄出關鍵證物

BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷　全國多地區宣布進入高度警戒

國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案「關鍵證物」？家屬代表警局首露面　交出行李箱及2手機

厄瓜多監獄血腥暴動釀31死　多名囚犯慘遭勒斃

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

普發1萬最快今晚領到！　首批入帳上看千萬筆

大樂透頭獎上看6.2億　4生肖鴻運總是當頭

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

「中油不缺錢」工程款94億變253　高層明示廠商灌水

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

彰化出現「性感正妹」大看板！　本尊出面身分有來頭

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD

國際熱門新聞

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

薛劍嗆斬首高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案關鍵證物　家屬交出行李箱及手機

黃明志投案Day8　堅持無辜狀況好

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷

19歲女兒玩寮國丟命　家屬警告：千萬別去

美學者：高市早苗「台灣有事」並非承諾

國會股神！裴洛西報酬率16,930%　海撈40億

日男公務員在台灣偷拍裙底　岩手縣官員鞠躬道歉

日攝影大賽首獎「竟是免費AI圖」！

BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

更多熱門

相關新聞

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

有「台灣最強AV女優」封號的翁雨澄（娃娃），近日自曝曾被黃明志邀請參加「神秘之旅」，並提到嘗試了某些不明物品，引發外界猜測是否涉及毒品或性交易。她在沉寂多天後，坦承與黃明志之間的性伴侶關係，且對方還準備了「快樂水」讓她服用。

快訊／黃明志律師代發聲！「我是無辜的」

快訊／黃明志律師代發聲！「我是無辜的」

黃明志遭二度延扣「1情況將被釋放」！

黃明志遭二度延扣「1情況將被釋放」！

黃明志遭扣留明期滿　大馬警方將申請二度延扣

黃明志遭扣留明期滿　大馬警方將申請二度延扣

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

關鍵字：

謝侑芯猝死黃明志

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面