黃明志今將獲釋　謝侑芯好友：仍盼他老實交代事發過程

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基證實12日表示，黃13日將在警方擔保下獲釋，再度引發大眾議論。對此，謝侑芯的好友、網紅謝薇安直言，雖然感到驚訝，但尊重大馬警方及司法的判斷，只是她仍希望黃明志能老實交代清楚整個事發過程。

▲▼護理女神猝死命案！黃明志否認2罪保釋金額曝。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自臉書、IG）

馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基表示，黃明志13日將在「警方擔保下獲釋」。他強調，截至目前，警方的調查報告尚未發現任何線索能將黃明志與謝侑芯的死因產生連結，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」

▲▼謝薇安。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

▲謝薇安仍希望黃明志能說出事發過程。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

根據《星洲日報》報導，謝薇安表示，雖然對此感到驚訝，但可以理解，也尊重大馬警方及司法的判斷，只是她仍相信案發時黃明志就在現場，所以希望黃能老實交代清楚整個事發過程。

謝薇安13日凌晨也在IG發布限動，她用黑底白字留下一句話，「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」

謝薇安IG限動。（圖／翻攝自IG／missingvivian）

▲謝薇安13日凌晨發布的IG限動。（圖／翻攝自IG／missingvivian）

而黃明志的代表律師鄭清豐表示，自己也是透過新聞報導才得知黃明志將被釋放的消息，目前團隊尚未接獲任何正式通知，後續會隨時待命等候警方指示。

「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

黃明志預計明獲釋！代表律師：沒被通知

黃明志預計明獲釋！代表律師：沒被通知

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，預計13日將在警方口頭保釋下獲釋。不過，黃明志代表律師鄭清豐表示，團隊目前尚未接獲任何正式通知，正隨時待命等候警方指示。他坦言，是透過新聞報導才得知黃明志將被釋放的消息，並強調目前仍未收到警方或總檢察署的進一步通知。

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

黃明志調查報告完成！謝侑芯遺體停放20天難領回

黃明志調查報告完成！謝侑芯遺體停放20天難領回

黃明志謝侑芯謝薇安馬來西亞大馬要聞

