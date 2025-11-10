　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

▲市議員魏筠，質詢關切桃園鐵路地下化進度及經費追加

▲市議員魏筠質詢。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員魏筠10日於市政總質詢中，針對桃園鐵路地下化進度及經費追加、中壢財神大樓都更、A21重劃區公四用地整地進度、桃捷青線延伸至亞矽創（A19）等攸關地方發展重要建設，提出質詢，期市府重視。

針對桃園鐵路地下化進度及經費追加議題，張善政市長表示，本案自上任以來，主要由交通部鐵道局負責，市府擔任協助相關配合的角色，原預算為1,047億元，但因通膨及缺工缺料等因素，工程成本預估將增加769億元，其中市府增加負擔約192億元，目前追加經費尚未正式核定，仍在交通部審核中。市府配合「大車站計畫」於桃園、內壢及中壢車站進行市區改造，以提升車站周邊環境與交通便利性。

都發局長江南志進一步提到，以往在車站高架或地下化規劃中，周邊土地開發常被忽略，導致開發潛力不足，本次桃園、中壢及內壢三大車站計畫，將放大規劃範圍，不僅關注鐵路路廊變化，也納入周邊土地整體利用。目前車站周邊多為工業區土地，市府將利用鐵路地下化約8至9年的施工期間，進行整體土地規劃，並透過都市更新等開發手段，結合公共設施普及與創新開發方式，推動車站轉型。

有關中壢財神大樓都更議題，都發局長江南志表示，本案民辦都更推動已久，自張市長上任以後，市府積極推動防災型都更，與地主協調由民辦都更轉為公辦都更，但地主仍傾向民辦方式，以先處理建物公安危害為優先，更新會並預計明（115）年下半年提出完整計畫。另外，建管處將持續盤點公安措施，對現有使用建物強化安全，並推動住都中心駐點工作站，作為協助媒介，全面掌握都更進度與狀況。

針對A21重劃區公四用地整地進度議題，工務局長汪在宙表示，本案工程推動中發現垃圾數量龐大，目前已分四期處理，屬地主自有廢棄物，由地政局規管。待廢棄物清畢且坑洞挖除後，工務局將進行回填，因遇大雨無法排水，目前採用抽水機作業以避免溢出。地政局長蔡金鐘表示，市府正積極清除廢棄物，並與工程單位合作，以防止積淹水問題。

有關桃捷青線延伸至亞矽創（A19）議題，張市長指出，目前招商工作持續進行，規劃報告已接近完成。若原計畫未停辦，桃園提交給輝達設廠案時，也將納入此路線，招商進度將同步推進，最晚年底前召開招商說明會。捷工局長劉慶豐表示，青線若改走領航北路需跨越機捷及高鐵，預估經費將增加百億元，導致計畫財務難以通過。青線原路網規劃僅延伸至青埔，未來若有機會，可順勢延伸至觀音及楊梅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰風速變慢了「轉向穿台路徑」曝　最快明天發陸警
鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！鄭明典：強度變化也

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

【狗界巨石強森？】路上遇超壯黃狗！還以為是袋鼠

地方熱門新聞

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

虎尾就業中心推趣味互動學補助

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議預防性撤離要提前啟動

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

工業區淪製毒溫床　海巡攻堅毒窟逮8人+製毒設備

600名棋士齊聚台南！第22屆俊傑盃家齊高中開賽

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架全市通路未再販售

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

更多熱門

相關新聞

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

桃園鐵路地下化「中原車站」動土祈福儀式，4日於車站預定地舉行。中原大學土木系主任張德鑫出席活動表示，中原車站因緊鄰中原大學而以該校命名；殊不知，參與本次工程的施工團隊有多人均是中原土木系畢業校友，包括：鐵道局局長楊正君、台灣世曦副總何泰源、亞新工程副董事長高宗正等人士，展現中原土木對於台灣工程界的貢獻。

桃園捷運宅「織未來」補漲可期

桃園捷運宅「織未來」補漲可期

桃園鐵路地下化環南路地下道施工3階段封閉

桃園鐵路地下化環南路地下道施工3階段封閉

平鎮環南地下道車道將封閉　恐交通衝擊

平鎮環南地下道車道將封閉　恐交通衝擊

鄭文燦視察桃園鐵路地下化　相關工程

鄭文燦視察桃園鐵路地下化　相關工程

關鍵字：

桃園鐵路地下化經費追加魏筠質詢

讀者迴響

熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

那對夫妻妮妮突不適送醫

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面