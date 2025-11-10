桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

▲市議員魏筠質詢。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員魏筠10日於市政總質詢中，針對桃園鐵路地下化進度及經費追加、中壢財神大樓都更、A21重劃區公四用地整地進度、桃捷青線延伸至亞矽創（A19）等攸關地方發展重要建設，提出質詢，期市府重視。

針對桃園鐵路地下化進度及經費追加議題，張善政市長表示，本案自上任以來，主要由交通部鐵道局負責，市府擔任協助相關配合的角色，原預算為1,047億元，但因通膨及缺工缺料等因素，工程成本預估將增加769億元，其中市府增加負擔約192億元，目前追加經費尚未正式核定，仍在交通部審核中。市府配合「大車站計畫」於桃園、內壢及中壢車站進行市區改造，以提升車站周邊環境與交通便利性。

都發局長江南志進一步提到，以往在車站高架或地下化規劃中，周邊土地開發常被忽略，導致開發潛力不足，本次桃園、中壢及內壢三大車站計畫，將放大規劃範圍，不僅關注鐵路路廊變化，也納入周邊土地整體利用。目前車站周邊多為工業區土地，市府將利用鐵路地下化約8至9年的施工期間，進行整體土地規劃，並透過都市更新等開發手段，結合公共設施普及與創新開發方式，推動車站轉型。

有關中壢財神大樓都更議題，都發局長江南志表示，本案民辦都更推動已久，自張市長上任以後，市府積極推動防災型都更，與地主協調由民辦都更轉為公辦都更，但地主仍傾向民辦方式，以先處理建物公安危害為優先，更新會並預計明（115）年下半年提出完整計畫。另外，建管處將持續盤點公安措施，對現有使用建物強化安全，並推動住都中心駐點工作站，作為協助媒介，全面掌握都更進度與狀況。

針對A21重劃區公四用地整地進度議題，工務局長汪在宙表示，本案工程推動中發現垃圾數量龐大，目前已分四期處理，屬地主自有廢棄物，由地政局規管。待廢棄物清畢且坑洞挖除後，工務局將進行回填，因遇大雨無法排水，目前採用抽水機作業以避免溢出。地政局長蔡金鐘表示，市府正積極清除廢棄物，並與工程單位合作，以防止積淹水問題。

有關桃捷青線延伸至亞矽創（A19）議題，張市長指出，目前招商工作持續進行，規劃報告已接近完成。若原計畫未停辦，桃園提交給輝達設廠案時，也將納入此路線，招商進度將同步推進，最晚年底前召開招商說明會。捷工局長劉慶豐表示，青線若改走領航北路需跨越機捷及高鐵，預估經費將增加百億元，導致計畫財務難以通過。青線原路網規劃僅延伸至青埔，未來若有機會，可順勢延伸至觀音及楊梅。